Julie and the Phantoms sur Netflix : découvrez la date de sortie et les premières images en exclu

Netflix prévoit déjà sa rentrée ! Dans les semaines à venir, la plateforme va nous gâter avec la saison 2 de Umbrella Academy, la saison 3 de The Rain mais aussi avec le retour de Lucifer pour la première partie de sa saison 5. Il faudra attendre encore un peu avant de découvrir sa nouvelle série musicale qui arrivera très bientôt.

Julie and the Phantoms, ça raconte quoi ?

Après avoir réalisé High School Musical et Descendants, Kenny Ortega est de retour avec une toute nouvelle série Netflix qui va nous faire bouger : Julie and the Phantoms. On y suit l'histoire de Julie, une adolescente de 15 ans qui a délaissé sa passion pour la musique après le décès de sa mère. Mais quand les fantômes d'un groupe de rock apparaissent, la vie de Julie va être bouleversée. De nouveau inspirée, elle reprend son micro et monte avec eux le groupe Julie and the Phantoms.

Les épisodes dispo le...

En exclu - et afin de vous aider à patienter avant la mise en ligne de la toute première bande-annonce, PRBK vous dévoile ainsi les premières photos officielles (voir ci-dessous) qui mettent en scène les nombreux personnages, ainsi que la date de sortie de Julie and the Phantoms. Sortez votre agenda : rendez-vous le 10 septembre sur Netflix pour découvrir les 9 épisodes. On a hâte !