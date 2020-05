The Boys saison 2 : la suite de la série impactée par le coronavirus ? Le créateur répond

Face à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, de nombreuses productions de films et séries sont actuellement à l'arrêt afin de protéger les équipes et limiter la propagation du virus. Des décisions loin d'être sans conséquences puisque, suite à cela, différents studios et chaînes de télévision ont déjà annoncé des reports dans les dates de sortie et de diffusion. A titre d'exemples, le long-métrage The Batman est désormais attendu le 1er octobre 2021 au cinéma au lieu de juin 2021, tandis que toutes les nouvelles saisons des fictions habituelles de la CW (Riverdale, The Flash, Legacies...) ne seront pas dévoilées avant janvier 2021.

Révélations rassurantes pour The Boys

Heureusement, toutes les oeuvres ne sont pas impactées de la même façon et Eric Kripke - le showrunner de la série The Boys de Prime Video, vient d'annoncer une bonne nouvelle concernant la saison 2 des aventures de Butcher. "On me le demande souvent, donc petite mise à jour sur The Boys : on termine la saison 2 à distance" a-t-il ainsi déclaré sur Twitter.

Et là où les acteurs de Umbrella Academy de Netflix ou de Rick & Morty d'Adult Swim ont récemment été contraints d'enregistrer des voix de chez eux afin de boucler les tournages, Eric Kripke a promis que les derniers détails pour The Boys étaient uniquement d'ordre technique, "Il y a encore quelques effets spéciaux et du travail de son à faire, mais on est très proches de la fin". De fait, il l'a ensuite assuré, on devrait avoir le droit à quelques surprises d'ici les prochains jours, "Date de mise en ligne (& d'autres trucs bien cool) seront très bientôt annoncés".

Préparez-vous à en prendre plein les yeux, une bande-annonce est donc à prévoir dans les jours à venir ! Et d'après les premières révélations, ça promet d'être sanglant !