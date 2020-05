Rick & Morty saison 5 : pas de suite avec très longtemps ? Une actrice se confie

Rick & Morty à l'arrêt

On vous conseille de bien savourer la seconde partie de la saison 4 de Rick & Morty, actuellement diffusée sur Adult Swim. Pourquoi ? Parce que la suite de la série pourrait mettre beaucoup de temps à voir le jour. A l'instar de nombreuses autres fictions, sa production tourne actuellement au ralenti à la suite de l'épidémie mondiale de Covid-19.

Au micro de Digital Spy, Sarah Chalke - qui prête sa voix à la mère de Morty, s'est dans un premier temps montrée rassurante en déclarant, "On n'a pas encore lu la saison 5, mais ils sont en train de l'écrire", avant de préciser que pour la doubler, ça s'annonce malheureusement bien plus compliqué, "On va devoir attendre que les choses se calment pour pouvoir enregistrer, que l'on puisse retourner au studio". Et quand on sait que Los Angeles - ville où est produite la série, pourrait être en confinement jusqu'à la fin de l'été, ça ne sent pas très bon.

Des conditions de doublage improvisées

Pourquoi les acteurs ne produiraient pas le doublage de chez eux afin de gagner du temps ? L'ex-star de Scrubs l'a dévoilé, c'est déjà ce qu'ils font actuellement avec les nouveaux épisodes de la saison 4, "On fait des petits rattrapages, des petites retouches. Ils nous ont envoyé à chacun un micro pour ça". Néanmoins, Sarah Chalke l'a aussitôt confié, cette méthode - qui n'est utile que pour des corrections ou des ajouts de dernière minute, est particulièrement contraignante.

"On doit se construire un petit cocon. Le mien est fait de duvets, d'oreillers, de draps... On doit imaginer le meilleur fort possible, car il ne faut surtout pas avoir d'écho" a-t-elle notamment révélé. "Et puis surtout, vous devez trouver un moment de la journée où le chien ne se met pas à aboyer, où les avions ne passent pas au-dessus de la maison et où les oiseaux ne chantent pas". Bref, le doublage à domicile n'est pas encore au point et la saison 5 de Rick & Morty pourrait donc ne pas voir le jour avant 2021. Snif.