Rick et Morty saison 4 : la série se moque (déjà) du coronavirus dans l'épisode 6

Après plusieurs mois d'absence - si on met de côté la récente mise en ligne d'un court-métrage plutôt cool, Rick & Morty a fait son grand retour ce dimanche 3 mai sur Adult Swim avec l'épisode 6 de sa saison 4. Et comme on pouvait s'y attendre, Dan Harmon et son équipe se sont une nouvelle fois lâchés pour nous offrir une intrigue aussi folle que géniale sous fond de blagues méta particulièrement jouissives.

Rick & Morty se moque du virus

Et parmi toutes ces blagues, l'une d'entre elles a réellement marqué les esprits des fans. La raison ? Alors même que l'on se retrouve en plein milieu de l'épidémie de Covid-19 qui nous oblige à nous confiner et qui a mis à l'arrêt l'économie dans le monde, les scénaristes n'ont pas hésité à rajouter - au tout dernier moment lors de la post-production, une petite vanne sur le virus.

Au programme ? Tandis que le train magique de Rick, offert par Morty, vient de dérailler et d'exploser, le scientifique fou s'en prend à son petit-fils pour lui avoir offert un jouet cassé. Résultat, le garçon s'excuse avant de promettre d'aller l'échanger en magasin. Réponse de son grand-père ? "Le retourner ? Es-tu dingue ? Tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit ? Va m'en acheter un autre. Consomme Morty ! Plus personne n'achète rien à cause de ce put*in de virus".

Simple et efficace, Rick & Morty confirme son statut d'ovni culte.