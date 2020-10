The 100 saison 7 : la fin a failli être différente, la faute à Bob Morley

RIP Bellamy Blake. Dans l'épisode 13 de la saison 7, soit trois épisodes avant la fin, le personnage joué par Bob Morley mourrait, tué par Clarke (Eliza Taylor). Une mort spoilée sur les réseaux sociaux qui a bouleversé de nombreux fans de The 100. Le personnage phare n'est d'ailleurs pas revenu dans le final contrairement à Lexa et Abby, ce qui a encore plus énervé certains internautes. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que le personnage et même la série toute entière ont bien failli avoir droit à une toute autre fin.

The 100 a failli avoir une autre fin

Dans la saison 7 de The 100, Bellamy se faisait kidnapper dès le premier épisode avant de réapparaître un peu plus tard puis de "mourir" une première fois (c'était un fake) avant sa deuxième mort, bien réelle cette fois-ci. Une absence qui résulte d'une demande de Bob Morley qui souhaitait prendre une pause et s'éloigner du tournage. Une demande qui a aussi eu pour conséquence de complètement modifier le destin du personnage et de la série, comme le dévoile le créateur du show Jason Rothenberg (cliquez pour savoir ce qu'il s'est passé dans le final de The 100). "L'histoire de Bellamy a beaucoup changé cette saison car nous devions donner du temps à Bob. Tout le reste a été affecté dont la fin de la série en général." a-t-il confié à Entertainment Weekly. "Nous avions prévu les sept premiers épisodes et écrit cinq d'entre eux, nous avions planifié la saison quand Bob est venu nous voir et nous a dit qu'il voulait du temps. Beaucoup de choses ont changé après cela sur lesquelles nous n'avions pas de contrôle et nous avons fait de notre mieux pour lui donner le temps qu'il demandait" ajoute-t-il dans une autre interview donnée à ComicBook.

Le créateur s'attendait aux critiques sur la mort de Bellamy

Jason Rothenberg a également profité cette interview à ComicBook pour revenir sur la réaction des fans à la mort de Bellamy. Des critiques auxquelles l'équipe s'attendait. "C'était évidemment une histoire compliquée et difficile à regarder. (...) Nous nous y attendions à 100% mais nous n'avons jamais reculer face à une histoire sur la base de ce que les fans allaient penser" confie-t-il.