The 100 saison 7 : la grosse mort spoilée sur le compte Instagram de la série, les fans en colère

Non, ce n'est pas un fake : Bellamy (Bob Morley) est bien mort dans l'épisode 13 de la saison 7 de The 100. Après avoir disparu (sur la demande de l'acteur qui souhaitait prendre du repos) et avoir trahi ses amis, le personnage a été tué par Clarke (Eliza Taylor) qui lui a tiré dessus. Contrairement à plus tôt dans la saison, il ne s'agit pas d'une fausse mort cette fois.

Quand le compte Insta de The 100 spoile la mort de Bellamy

Les fans Français de The 100 qui n'ont pas encore pu voir les épisodes de la saison 7 puisqu'elle n'est pas diffusée chez nous se sont méfiés quand le hashtag #The100 a fait son apparition dans les trendings topics sur Twitter. Certains ont cliqué et l'ont regretté mais d'autres ont décidé de ne rien savoir... mais se sont fait spoiler malgré eux ! Et pour cause, un peu comme avec Shay Mitchell qui avait spoilé la fin de Pretty Little Liars sur Snapchat, le compte officiel de la série a posté un texte du créateur Jason Rothenberg expliquant les raisons de la mort de Bellamy. Un message aussi publié sur le compte Facebook du show.