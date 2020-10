The 100 saison 7 : des retours et un grand absent dans le final, le créateur s'explique

A l'occasion du tout dernier épisode de The 100 (le 16e de la saison 7), qui a été diffusé ce mercredi 30 septembre 2020 sur The CW, les scénaristes ont prévu une double surprise pour les fans puisqu'ils ont fait revenir deux personnages cultes : Lexa (Alycia Debnam-Carey), morte dans l'épisode 7 de la saison 3, et Abby (Paige Turco), morte dans l'épisode 12 de la saison 6. Dans une interview accordée à TVLine, le créateur et showrunner Jason Rothenberg est revenu sur ceux-ci et a notamment expliqué pourquoi ils ont choisi de faire revenir ces deux personnages précisément.

Le showrunner de The 100 explique les retours de Lexa et Abby

Les scénaristes ont surtout réfléchi à "qui allait affronter les juges" avant de réfléchir à qui allait revenir pour le dernier épisode. "Cadogan (ndlr : joué par John Pyper-Ferguson) était le premier donc ça tombait sous le sens que ce serait Callie. On savait aussi que Clarke allait débarquer et interrompre le test, alors on a réfléchi 'quel serait le personnage qu'elle voudrait voir, sachant que c'est soit le plus grand amour, le plus grand mentor, ou le plus grand ennemi ?'. Sachant que Clarke allait échouer au test et que Raven allait faire appel de ce verdict, elle avait besoin de l'incarnation de son plus grand mentor. On pensait aussi à Sinclair, mais Abby signifiait tellement pour elle - plus que sa propre mère, ou au même niveau."

Pourquoi ne pas avoir fait revenir Bellamy ?

Pourquoi ne pas avoir fait revenir d'autres personnages, comme Bellamy (Bob Morley), mort dans l'épisode 13, tué par Clarke ? "Puisque ce sont les seules à faire face aux juges, il n'y avait aucune raison de faire revenir quelqu'un d'autre." Dans une interview accordée à Comicbook, il ajoute que si Octavia (Marie Avgeropoulos) s'était retrouvée face au juge, elle aurait probablement vu Lincoln (Ricky Whittle) ou son frère Bellamy.

Ce n'est pas tout : nombreux espéraient que Bellamy puisse lui aussi transcender, chose pourtant impossible à faire comme l'explique le showrunner. "Comme Levitt l'a dit à Octavia (...), seuls les vivants peuvent transcender. C'est un moment terriblement triste où Octavia réalise que Bellamy avait raison. C'était la règle que nous avons établi pour la transcendance, donc ça n'avait aucun sens de faire revenir Bellamy".