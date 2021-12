Teheiura (Koh Lanta, La légende) prêt pour une nouvelle édition ? Il annonce une grande décision

L'aventurier prêt pour de "nouvelles aventures"

Malgré tout, Teheiura garde le sourire et ne semble pas attristé à l'idée de passer à autre chose. Au contraire, après avoir tenu à remercier ses fans pour leur soutien, "Je vous remercie encore, vraiment, pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyé. D'un petit message, à un simple like, à des commentaires bienveillants aux encouragements et messages de réconfort quand vous me croisez dans la rue, cela me fait chaud au coeur", l'aventurier a promis qu'on le reverra très vite : "Une page se tourne, mais de nouvelles aventures arrivent bientôt..."

Reste désormais à savoir quand et où, mais on est plutôt rassuré de savoir que cette mésaventure ne l'a pas motivé à s'éloigner.