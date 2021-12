Claude (Koh Lanta, La Légende) en guerre et en procès avec ALP et TF1 ? Il répond clairement

"Ce jeu reste pour moi unique et c'est pour cela que je l'aime tant. Mais il reste un jeu... Je ne souhaite pas rentrer dans une justification permanente et souvent inutile, tant les informations sont farfelues. Certains vont même jusqu'à inventer qu'ils m'ont eu au téléphone. Et puis surtout, vous me connaissez, je me concentre sur le positif, sur l'essentiel" a souligné celui qui devait gagner la saison anniversaire des 20 ans, toujours animée par Denis Brogniart.

"Alors pour faire court, je ne suis en guerre avec PERSONNE. Ni la production, ni TF1" a assuré Claude, et "je ne compte porter plainte contre personne, je respecte le travail et la décision de @alp_fr , @tf1 et @aljofficiel".

Claude Dartois préfère se concentrer "sur l'essentiel, profiter de ses proches, de ses amis, de sa famille, passer des moments ensemble"

Claude Dartois, pour qui Koh Lanta, La Légende sera la dernière saison, a aussi tenu à rappeler : "J'ai vécu des aventures incroyables, j'espère en vivre encore d'autres et j'encourage tout le monde à vivre les mêmes, car elles vous font grandir et gagner en sérénité".

"C'est pour cela qu'en cette fin d'année, concentrons-nous sur l'essentiel, profiter de ses proches, de ses amis, de sa famille, passer des moments ensemble qui sont si précieux" a déclaré le papa, "Dernier jour d'école pour mes loulous, on est dans les startings blocks, prêts à partager avec vous nos fêtes de fin d'année et revenir à fond pour 2022 ! Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et continuez de rêver...".