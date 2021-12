Koh Lanta, La Légende : "Une bande de gens malhonnêtes", la prod tacle les tricheurs et répond à Claude

Koh Lanta, La Légende : Alexia Laroche-Joubert répond aux propos de Claude Dartois

Grosse déception pour les fans de Koh Lanta. Ce mardi 14 décembre 2021, dans la finale de Koh Lanta, La Légende sur TF1, Denis Brogniart a annoncé qu'il n'y aurait pas de gagnant à cause des problèmes de triche. Pour rappel, Teheiura a été exclu après sa triche (même s'il n'était pas le seul aventurier à avoir triché) et la prod aurait ensuite appris l'affaire des dîners clandestins une fois le tournage terminé.

Alors que Claude avait enfin gagné, il a été destitué. Et dans une vidéo postée dans la story Instagram de Laurent Maistret, on entend Claude balancer : "C'est de la faute de tout le monde. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Les candidats, la prod'... tout le monde. Chacun à son échelle a foutu la m*rde". L'aventurier a ensuite coupé le son de la vidéo en se rendant compte de la gaffe. Mais trop tard, les internautes ont entendu les propos de Claude, et la production de Koh Lanta aussi.

Invitée par Sud radio, ce mercredi 15 décembre 2021, Alexia Laroche-Joubert qui est à la tête d'ALP (qui produit Koh Lanta) a répondu aux déclarations de Claude Dartois. "Alors moi j'aimerais bien qu'il me dise... Vous savez quoi ? Invitez-le. Et demandez-lui en quoi nous avons foutu la m*rde. Je pense que nous avons été dignes du début à la fin sur quelque chose dont nous sommes victimes" a-t-elle déclaré, visiblement agacée et en colère contre la "légende".