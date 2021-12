Claude (Koh Lanta, La Légende) privé des 100 000€, une décision illégale ? Un avocat répond

Après plusieurs semaines de compétition, c'est ce mardi 14 décembre 2021 que TF1 a diffusé la grande finale de Koh Lanta, la légende. Pourtant, si c'est bien Claude Dartois qui a bénéficié du plus grand nombre de voix en sa faveur à l'issue de l'ultime conseil, le candidat emblématique de l'émission n'a pas été sacré vainqueur de cette édition anniversaire et n'a donc pu repartir avec le chèque de 100 000€.

Claude Dartois accusé de triche et privé de victoire

Une surprise ? Pas vraiment. A l'instar de Teheiura Teahui, Laurent Maistret ou encore Sam Haliti, Claude est accusé d'avoir triché au cours de l'aventure en ayant récupéré de la nourriture auprès des locaux. A ce jour, le finaliste a toujours réfuté ces accusations, mais Alexia Laroche-Joubert (productrice) a estimé auprès du Parisien posséder suffisamment de preuves pour pouvoir légitimement exercer cette sanction, "On a géré ça avec des huissiers de justice, car on ne pouvait pas raisonnablement établir un gagnant".

Des propos qui font écho au communiqué d'Adventure Line Production (société de production) qui avait annoncé être en possession "d'éléments concordants" vis-à-vis d'un manque de respect du code d'honneur de Koh Lanta, qui constitueraient "une atteinte à l'équité entre les concurrents et qui ont pu fausser le déroulement du jeu". Et ce sont donc tous ces éléments importants qui auraient suffit à justifier cette double sanction envers Claude Dartois.

Une décision illégale ? Un avocat répond

Une conclusion logique à toute cette histoire ? Surement. En revanche, celle-ci est-elle légale ? Ca se discute. Si ALP assure au Parisien ne pas craindre de potentielles représailles, "Nous assumons pleinement cette décision qui est parfaitement légale et conforme aux valeurs et au code d'honneur de Koh-Lanta", Jérémie Assous - célèbre avocat de Paris, n'est pas sur la même longueur d'ondes à ce sujet.

Aussi, là où le fameux code d'honneur mentionne "l'obligation d'avoir un comportement loyal" pour un candidat, au risque d'être exclu (temporairement ou définitivement) et destitué de ses gains, Jérémie Assous estime de son côté que le concept même de Koh Lanta marche sur une ligne très fine, "On ne peut pas faire travailler un salarié 24 heures sur 24 ni le priver de nourriture en dehors des heures de travail, quel que soit le consentement des candidats. C'est interdit d'organiser de telles conditions de travail". De fait, il affirme que cette sanction est "illégale et discriminatoire" et que Claude a donc tous les droits pour s'y opposer en se rendant "aux prud'hommes et au pénal".

Mais ce n'est pas tout, l'avocat assure également que l'exclusion de Teheiura - qui a avoué avoir mangé deux fois en secret, est "totalement illégale". Toutefois, face à cette nouvelle attaque, ALP a rétorqué qu'ils étaient dans leur droit car "il n'y a pas eu rupture de contrat".

Bref, vous l'aurez compris, même après la fin de la diffusion, les polémiques autour de Koh Lanta, La légende sont loin d'être terminées... Reste désormais à savoir ce que décidera Claude dans les jours, semaines à venir.