Claude (Koh Lanta, La légende) déjà prêt pour une 5ème édition malgré les soupçons de triche ? Il répond

Claude Dartois et Koh Lanta c'est : 4 participations, 4 finales (perdues) et 22 épreuves remportées. Autant dire que le candidat fait partie des aventuriers emblématiques et incontournables de l'émission de TF1. Malgré tout, l'édition All Stars sous-titrée "La légende", actuellement diffusée, a quelque peu entaché son image de héros.

En cause ? Depuis plusieurs semaines maintenant, des accusations de triche voient régulièrement le jour dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Si Claude Dartois impressionne toujours autant sur l'île, lui et d'autres participants sont soupçonnés d'avoir réussi à récupérer de la nourriture auprès des locaux quand les caméras étaient éteintes.

Claude ne veut plus refaire Koh Lanta

Des accusations toujours démenties à ce jour, mais qui ne le motivent clairement pas à reprendre du service dans le cas d'une possible nouvelle édition All Stars. Interrogé par TVMag sur un intérêt de sa part concernant une 5ème aventure, l'aventurier n'a pas caché sa fatigue : "Ce qui pourrait me motiver ? Réellement rien du tout, j'ai fait le tour de l'émission. Entre mes 30 et mes 40 ans, j'ai vécu quatre aventures pleines où je suis allé au bout à chaque fois."

Et s'il a rappelé être effectivement déjà passé par cette réflexion autrefois, "Je pensais déjà que "L'île des héros" serait la dernière et j'étais content qu'il en soit ainsi", Claude - visiblement lassé par toute cette polémique, a néanmoins assuré qu'il ne changerait pas d'avis une seconde fois, "Finalement, l'idée de terminer sur l'édition anniversaire des 20 ans m'a motivé à revenir. Mais je ne serai pas là pour les 30 ans de "Koh-Lanta". Je souhaite à l'émission d'être encore à l'antenne mais ce sera sans moi."

Un indice sur la victoire finale ?

Cependant, on vous rassure, cette déclaration n'est en rien un spoiler. Alors que l'on pourrait légitimement penser que ce refus de revenir est en réalité la preuve que Claude Dartois va ENFIN gagner l'émission en 2021, il a tenu à préciser qu'il n'a jamais participé au jeu pour la victoire finale, "J'ai toujours estimé que ce n'est pas forcément le titre final qui faisait que ton histoire allait être belle et marquante."

Un état d'esprit qu'il a approfondi un peu plus loin en ajoutant, "C'est davantage ce que tu as entrepris pendant tout le jeu, les performances sur les épreuves comme l'investissement sur le camp. Accumuler des succès collectifs et individuels fait partie des choses qui donnent de la satisfaction quelle que soit l'issue finale de la saison."