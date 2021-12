Teheiura (Koh Lanta, La Légende) revient sur la triche et sur ses complices : "Je ne balancerai pas les noms"

Koh Lanta, La Légende : Teheiura revient sur sa tricherie et les réactions des internautes

Dans Koh Lanta, La Légende sur TF1, ça a été un choc quand les rumeurs de triche de Teheiura se sont avérées vraies. Même Denis Brogniart était surpris de la tricherie de Teheiura. Mais la "légende" de ce Koh Lanta All Stars 2021 reste humain, et l'erreur est humaine. Alors que la finale est diffusée ce mardi 14 décembre 2021, l'aventurier phare du jeu de survie est revenu sur cette affaire auprès du Parisien. "Avant la diffusion, je ne savais pas comment le public allait réagir. Finalement, j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Les gens ont compris que j'étais un être humain avant tout. Ça m'a soulagé, même si j'avoue que les images étaient assez dures à voir, surtout pour mes proches, mes parents" a-t-il avoué.

Et en Polynésie, comment ont réagit les fans de Koh Lanta ? "Il y a eu de tout. De l'incompréhension un peu, de la déception de me voir sortir comme ça. J'ai vu quelques commentaires disant que j'avais terni l'image de la Polynésie, mais ça reste une très faible minorité. Moi-même, quand j'ai avoué à la production, j'avais ce sentiment d'avoir trahi le peuple polynésien" a expliqué Teheiura, "Sinon, dans l'ensemble, ils me soutiennent, ils me considèrent toujours comme leur 'aito', ça veut dire 'champion' en tahitien. Ça fait plaisir".

Teheiura ne dévoilera pas ses complices : "Ce n'est pas à moi de balancer des noms", "à eux de voir ce qui est bien pour eux ou pas"

Mais Teheiura a assumé son erreur et a été exclu. "Sur place déjà, je n'étais vraiment pas bien donc il fallait tout dire, tout admettre. Après, c'était à la production de prendre la décision de me sanctionner et c'est ce qu'elle a fait. Moi, je peux dire que je me sens bien avec moi-même. J'ai fait mon mea culpa et je me suis excusé auprès de mon public" a-t-il précisé.

Mais il n'est pas le seul à avoir triché en mangeant de la nourriture des locaux, Teheiura avait révélé avoir partagé la nourriture donnée. La production avait aussi confirmé. Et alors que les noms de Claude, Laurent et Sam ont circulé, Tehe ne veut donner aucun nom de ses complices : "Non, on n'en a pas parlé avec les autres. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai trahi la confiance de la production et il fallait que je l'admette. En revanche, je ne veux pas dire qui était avec moi car ce n'est pas à moi de balancer des noms. Je ne suis pas à leur place. À eux de voir ce qui est bien pour eux ou pas".