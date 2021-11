Koh Lanta, La Légende : des aventuriers menacés de mort après la triche, la prod tape du poing

C'est durant l'épisode du 9 novembre 2021 que le petit univers de Koh Lanta s'est effondré. En cause ? Teheiura a été viré de l'aventure La légende après avoir triché. L'emblématique candidat de l'émission de TF1 a en effet confessé avoir été aidé par les locaux de l'île en se faisant fournir de la nourriture. Pourtant, ce n'est pas ce comportement qui scandalise aujourd'hui les téléspectateurs.

Les candidats de Koh Lanta menacés par des téléspectateurs

A la suite de la diffusion de cet épisode, il a été révélé dans la presse que Teheiura n'aurait en réalité pas été le seul à tricher. Non seulement il aurait partagé ses repas avec quelques aventuriers, mais surtout, d'autres candidats auraient de leur côté réussi à voler de la nourriture quand les caméras étaient éteintes. Or, seul Teheiura a bien été sanctionné pour son geste, là où le reste des participants s'est simplement fait taper sur les doigts.

Et c'est justement cette différence de traitement qui énerve les fans de Koh Lanta, qui crient à l'injustice et estiment que cette édition All Stars est désormais tronquée et sans valeur. Malheureusement, on peut le découvrir sur les réseaux sociaux, certains de ces internautes laissent parler leur frustration de la pire des façons en allant harceler les candidats toujours en lice, en les insultant et en les menaçant. Une situation dramatique qui inquiète Claude Dartois, l'une des principales cibles de ces attaques, et qui a obligé la production du jeu à réagir.

Coup de gueule de la production

Ce mardi 16 novembre 2021, Adventure Line Productions a posté un communiqué sur Twitter afin de sermonner les internautes vis-à-vis de leurs agissements avec l'espoir de faire retomber ces tensions. Aussi, en plus de rappeler l'évidence, "Koh Lanta est un jeu" - ce qui signifie qu'il n'y a rien à prendre au sérieux, et réaffirmer que personne n'a trahi personne, "Aucun aventurier n'a dénoncé Teheiura sur le fait qu'il ait reçu de la nourriture sur le camp. Teheiura a avoué seul son moment d'égarement" - ce qui met fin à quelques rumeurs, les producteurs ont poussé un coup de gueule.

"Malgré les nombreux rappels au calme, les aventuriers de Koh Lanta continuent de recevoir des injures et menaces de mort, ont déploré les producteurs dans un premier temps. Aucun événement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces et de messages haineux." De fait, face à ce comportement aussi dangereux qu'irrespectueux, ALP se joint aux aventuriers dans l'optique de sanctionner les trolls et harceleurs en ligne, "Nous dénonçons fermement ce genre de comportement et conseillons aux aventuriers de déposer plainte."