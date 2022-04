Stéphanie Clerbois (Mamans & Célèbres) raconte son pire souvenir dans l'émission : "Ça m'a fait du mal"

"J'en n'ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui", mais "ce qui m'a déplu c'est l'image qu'on a renvoyée de Lyam"

Stéphanie Clerbois fait partie des stars de l'émission Mamans & Célèbres sur TFX. A l'occasion des nouveaux épisodes diffusés depuis le 14 mars dernier, la maman de deux enfants, Lyam et Charlize, a accepté d'accorder une interview pour PRBK. L'influenceuse a raconté son meilleur et son pire souvenir de tournage dans Mamans & Célèbres.

"J'ai un moment qui a été mon préféré et mon pire en même temps : ça a été le Noël de toutes les mamans et les enfants réunis. Parce que j'ai passé un excellent moment" nous a expliqué Stéphanie Clerbois, "Et en fait ce qui m'a déplu, et j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui mais là, c'est ce que je ressens quand on me pose la question, ce qui m'a déplu c'est l'image qu'on a renvoyée de Lyam".

Stéphanie Clerbois souligne que son fils a été "gentil avec tout le monde et la seule chose qu'on a vue de lui, c'est répondre à Kelly"

La mère de famille et businesswoman a très mal vécu les retombées suite à cet épisode spécial Noël de Mamans & Célèbres. Beaucoup d'internautes s'en étaient pris à son fils Lyam, parce qu'il avait répondu à Kelly Helard.

Celle qui fait aussi partie de la Love Team avec Jesta et Benoît dans La Villa des Coeurs Brisés 7, au côté de la Love Coach Lucie Mariotti, a expliqué les coulisses de cette séquence : "Alors que moi j'ai passé un super bon moment, ça n'a pas été vu comme ça a été vu, comme ça a été pris, comme le téléspectateur a pu comprendre les choses. Et j'ai très très mal vécu ça parce que Lyam sur le côté, il s'est occupé de Juju, il s'est occupé de Maria-Valentina, il était gentil avec tout le monde et la seule chose qu'on a vue de lui, c'est répondre à Kelly qui était sur son dos depuis toute la journée".

La star de Mamans & Célèbres avoue : "En tant que maman ça fait du mal"

Une scène et des critiques qui ont beaucoup touché Stéphanie Clerbois, car cela touche directement son premier enfant. "C'est des choses qui sont pas forcément racontées. Et ça m'a fait du mal. En tant que maman ça fait du mal" a-t-elle confié, "Surtout que je sais que durant la journée ça s'est bien passé, hormis le fait que des enfants ne s'entendaient pas. Je trouve que ça a pris des proportions énormes, comparé à ce qui a été vu. Je l'ai très mal pris".

Rassurez-vous, ce n'est pas pour autant que Stéphanie pourrait songer à quitter l'émission, bien au contraire, comme elle nous le raconte dans la vidéo à voir en haut de l'article.

