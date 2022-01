Kelly Helard (Mamans & Célèbres) : rupture avec Neymar, poids, chirurgie... Elle dit tout

Neymar confie sur leur rupture : "Je ne suis pas parti parce qu'elle a pris du poids, c'est qu'en fait elle faisait une fixette"

Vous pouvez voir le quotidien de Kelly Helard et Neymar dans Mamans & Célèbres sur TFX, avec leur vie de famille. Avant d'être les heureux parents de deux enfants, les candidats de télé-réalité qui étaient dans Moundir et les Apprentis Aventuriers 2 ont connu des hauts et des bas dans leur couple. L'ex star des Ch'tis et l'ex prétendant de La Belle et ses princes presque charmants 2 s'étaient déjà confiés sur leur relation compliquée. Et dans une interview avec Gossip Room, Kelly et Neymar sont revenus sur leur ancienne rupture et sur leur retrouvailles.

"On a mis du temps à se remettre ensemble", "on a réfléchi", "et je pense que c'est ce qui nous a rendu plus forts aujourd'hui" a expliqué Neymar. Kelly a ajouté à propos de leur séparation d'avant : "Je pense aussi que tu avais fait une crise", "on était jeunes", "on venait juste d'emménager" et d'avoir un bébé, "je pense que ça t'as fait peur aussi". Ce que Neymar a confirmé : "Je suis un daron maintenant, ça veut dire que je ne vais plus pouvoir sortir, que je ne vais plus pouvoir voir mes potes", du coup "Kelly était en train de déprimer dû à sa grossesse et moi j'étais en train de sortir. (...) Ce que j'ai fait, ça ne se fait pas".

Neymar qui avait parlé de leur couple difficile auparavant a ajouté à propos des raisons de leur rupture à l'époque : "Il faut savoir un truc c'est que je n'ai pas été là. Je ne suis pas parti parce qu'elle a pris du poids, c'est qu'en fait elle faisait une fixette sur son poids et à la maison c'était invivable en fait". "Je ne pouvais plus rester à la maison", "tous les moyens étaient bons pour que je quitte la maison" a-t-il ajouté, "je n'aime pas trop parler de cette période là parce que c'était une période, c'était vraiment difficile".

Kelly Helard avoue sur sa prise poids : "Je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir", "je pleurais tout le temps"



La mère de famille au casting de Mamans & Célèbres a récemment posté sur le réseaux sa perte de poids avec des photos avant-après. Kelly Helard a aussi évoqué ses prises de poids et pertes de poids durant l'entretien : "J'ai essayé de perdre du poids au tout début mais en fait manque de sommeil etc", "ça ne fonctionnait pas", "il faut vraiment laisser le temps". "Là je suis à -10 kilos depuis mon accouchement" a-t-elle précisé, "mais j'aimerais encore perdre, allez 10 kilos, pour arriver à mon poids d'avant, avant grossesse", "avant Lyam".

"Je pense que quand en fait on prend du poids, moi je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Mais pour moi j'avais du mal à me dire : 'Mais comment il peut m'aimer ? Comment il peut me regarder ?'. Si entre guillemets on n'était pas dans le noir, c'était mort" se souvient-elle, "C'était horrible, je pleurais tout le temps". Neymar a aussi indiqué : "Quand Kelly ne perd pas de poids elle est de mauvaise humeur, donc dans la maison ça se ressent".

Kelly Helard parle de chirurgie esthétique : "Je dois me faire opérer", "refaire ma poitrine"

Maintenant que la maman a perdu une partie du poids qu'elle s'était fixée, elle va aussi succomber à une nouvelle opération de chirurgie esthétique. "Je dois me faire opérer", "refaire ma poitrine, parce qu'avec les allaitements, ben les gants de toilettes" a-t-elle déclaré. "Le chirurgien il a dit une ptôse mammaire, quand le sein il tombe" a précisé Neymar, Kelly ajoutant alors : "Malgré que j'ai des faux seins on peut avoir une ptôse mammaire".

Par contre elle ne fera plus de liposuccion, car l'influenceuse est déçue du résultat. "Je pensais que j'allais ressortir du bloc toute mince, parce que c'est ce que la plupart des gens pensent, clairement. Et en une liposuccion non, ça n'aide pas du tout à perdre du poids. Sinon je serais déjà mince" a-t-elle lancé.

Et Kelly a aussi eu des injections dans les fesses : "Avec ma première grossesse, pour Lyam, j'ai tout perdu donc j'avais des fesses c'était des lavettes. Donc j'ai remis dedans", "sauf que le chirurgien il m'a fait des fesses énormes". Du coup, "j'étais complexée c'était vraiment horrible" a-t-elle confié, en disant avoir eu le même chirurgien que Jazz. La mode des grosses fesses maintenant, "je trouve ça moche, je trouve ça vulgaire".