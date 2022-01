Kelly Helard (Mamans & Célèbres) dévoile sa perte de poids avec des photos avant-après

Kelly Helard métamorphosée : elle dévoile sa perte de poids avec des photos avant-après

Kelly Helard et Neymar sont les heureux parents de deux enfants : Lyam et Lyana. La famille montre son quotidien dans Mamans & Célèbres sur TFX, en plus des réseaux. Et sur Instagram, la maman a décidé de partager sa grosse perte de poids. Une transformation que l'influenceuse a montré en postant un montage photos de sa silhouette avant-après. "3ème perte de poids, toujours suite à une grossesse, donc ici avec 2 enfants. Actuellement à -10kilos et vers un objectif de -10kilos encore, soit à la fin j'espère -20kilos" a-t-elle précisé en légende du post Insta.