Spider-Man : des scènes de sexe entre Peter Parker et MJ ? "Ca serait horrible !" pour Tom Holland

Même si Tom Holland nous a confié en interview avoir "volé [le] coeur" de Zendaya et que les deux acteurs sont toujours plus proches que jamais, ils ne sont pas officiellement en couple (hum hum). En revanche, Peter Parker et MJ - leurs personnages dans la saga Spider-Man de Marvel, le sont bel et bien et ne s'en cachent pas.

Aussi, maintenant que la relation entre les deux héros du MCU est confirmée et qu'ils profitent régulièrement de leur temps libre pour se faire des petits bisous à l'écran, certains fans souhaitent désormais savoir s'ils profiteront de la deuxième trilogie en préparation pour enfin faire quelques galipettes sous la couette (ou dans les airs).

Bientôt une scène de sexe entre Peter Parker et MJ ?

Réponse ? C'est peu probable. Interrogé à ce sujet par Yahoo!, Tom Holland a révélé, "Je ne pense pas [qu'une scène de sexe] soit très appropriée pour une franchise comme Spider-Man". L'acteur l'a ensuite précisé, "Ce sont encore des gamins". Des gamins en âge d'aller à l'université tout de même. Or, on a tous vu comme ça se passait à la fac aux USA grâce à American Pie !

Bon, pour les plus curieux / pervers parmi vous, on vous rassure, Tom Holland ne ferme pas véritablement la porte à de telles séquences, "S'il y a un futur pour ce personnage, peut-être que l'on pourra alors explorer ça". En revanche, préparez-vous à patienter, cela risque de prendre du temps à se mettre en place, "Pour le moment, on est encore sur un film qui célèbre l'amitié et l'amour naissant". Du Disney dans le texte.

Et au fait, qu'en pense Zendaya ? Selon elle, une scène de sexe entre Peter Parker et MJ serait tout simplement la pire des idées. Rien que ça. "Peter Parker est comme un petit frère [pour le public]", a-t-elle rappelé, tandis que son compère a ajouté : "Personne ne veut voir Peter Parker coucher avec quelqu'un. Ca serait horrible !"

Heureusement que Peter Parker n'est qu'un personnage, car ce genre de remarque a de quoi briser un ego...