Slimane papa d'un bébé prématuré : "Je peux suivre sa respiration", il donne des nouvelles de sa fille

Pour la première fois, Slimane est devenu papa d'un bébé. Un premier enfant né prématuré. Sa fille a donc du restée hospitalisée pour son bien, ce qui a beaucoup stressé et inquiété le chanteur. L'artiste découvert dans la saison 5 de The Voice, qu'il a gagné, a donné des nouvelles de sa baby girl. Et il a avoué avoir découvert un accessoire pour "suivre la respiration" de son bébé.

Slimane papa de son premier bébé, une petite fille prématurée : l'ex gagnant de The Voice épuisé, il donne des nouvelles.

Mais celui qui chante Avant toi, Ça va ça vient ou encore A fleur de toi avec Vitaa sur leur album commun "VersuS" est tout de même épuisé. Même si son bébé semble aller mieux, être parent est fatiguant. "Petit conseil du jour, à tous ceux qui veulent devenir parents... DORMEZ !" a-t-il ainsi confié.

