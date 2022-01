Slimane papa : première photo de sa fille, le chanteur lui fait une belle déclaration

Slimane papa d'une petite fille

Ce jeudi 27 janvier 2022, Slimane - habituellement très discret quand il s'agit de sa vie privée, a profité de son compte Instagram pour faire une grande annonce : il est aujourd'hui l'heureux papa d'une petite fille. Un premier enfant qui comble de joie le partenaire de Vitaa, même si le début de cette nouvelle aventure est plus mouvementé qu'il ne l'aurait imaginé.

Le chanteur l'a en effet révélé, son "petit ange" est née avec "pratiquement deux mois d'avance". De fait, cela fait désormais plusieurs semaines qu'elle est encore sous surveillance à l'hôpital et que Slimane fait donc des allers et retours entre chez lui et l'établissement afin de veiller sur elle, "Ca fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis."

Le chanteur dévoile une première photo

Malgré tout, il a également assuré être optimiste, "Je suis papa, je suis heureux, elle va bien, elle va mieux" et entrevoir un avenir radieux pour sa petite famille. Aussi, à cet effet, alors qu'il n'avait initialement pas prévu d'annoncer cette naissance cette semaine, et encore moins dans de telles circonstances (il a été obligé de le faire pour devancer un magazine people), Slimane a finalement tenu à présenter officiellement sa fille de la plus belle des façons.

Ce vendredi 28 janvier 2022, Slimane a en effet posté une première photo de son enfant, dont le prénom est encore secret. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, on la retrouve ainsi dans ses bras pendant qu'il lui adresse un tendre baiser sur le front. Mais ce n'est pas tout, afin de marquer l'événement, le chanteur a aussi partagé en légende un joli poème qu'on l'imagine déjà très bien lui réciter/chanter le soir afin de l'aider à s'endormir.

"Plus besoin de chercher, plus besoin je t'ai trouvée, Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvée / Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai, Si je les aimais fort, Toi c'est beaucoup plus fort / Regarde comme on est beaux, Sur le même bateau, Oh non il n'y a pas plus beau, L'amour c'est jamais trop / Si tu savais comme je l'aime, Ton petit coeur à la traine, Et si tu as de la peine, Tu trouveras dans mes bras, Des milliers de je t'aime". On n'aimerait pas être à la place de son/sa futur(e) prétendant(e) qui devra réussir à faire plus stylé et mignon que ça comme déclaration !