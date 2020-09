Riverdale, Stranger Things, Les Nouvelles aventures de Sabrina... Ces séries adaptées en livres

The Vampire Diaries

The Vampire Diaries est à l'origine une série de livres écrits par L. J. Smith. Mais après la diffusion de la série à la télévision, Lisa Jane Smith a écrit des livres tirés du TV show. Ces tomes se concentrent surtout sur les deux frères Salvatore, Damon et Stefan. Ils racontent le passé de Stefan et Damon depuis l'arrivée de Katherine. Comme elles ont été écrites pendant la diffusion de la série, certaines choses sont différentes, comme par exemple l'histoire des premiers vampires.

Voilà la liste des tomes écrits suite à la série The Vampire Diaries : The Vampire Diaries. Stefan's Diaries: Origins, The Vampire Diaries. Stefan's Diaries: Bloodlust, The Vampire Diaries. Stefan's Diaries: The Craving, The Vampire Diaries. Stefan's Diaries: The Ripper, The Vampire Diaries. Stefan's Diaries: The Asylum et The Vampire Diaries. Stefan's Diaries: The Compelled.