8 personnages de séries qui ont eu une année 2020 aussi nulle que la nôtre

Attention, cet article contient des spoilers sur : Station 19, Good Doctor, Riverdale, La Casa de Papel, Outer Banks, Grey's Anatomy, Manifest, Demain nous appartient et How to Get Away with Murder.

Andy Herrera (Station 19)

Les scénaristes de Station 19 se sont vraiment acharnés sur Andy, jouée par Jaina Lee Ortiz, dans la saison 3. A tel point qu'on se demande si l'actrice n'avait pas énervé certains ! L'année a déjà mal commencé pour la pompier avec la mort de Ryan, tué sous ses yeux. Alors qu'elle était déjà en déprim', c'est ensuite son père Pruitt qui est mort en lui sauvant la vie. Et c'est pas fini ! Elle s'est mariée à la va-vite avec Sullivan et a découvert qu'il avait un problème d'addiction. Et cerise sur le gâteau, elle a découvert que sa mère, qu'elle croyait morte depuis son enfance, était en fait toujours vivante. On tient la palme de la VDM non ?