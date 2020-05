How to Get Away with Murder saison 6 : (SPOILERS) morts, le créateur s'explique

Alors que ABC dévoilait ce jeudi 14 mai 2020 le dernier épisode de la saison 6 de How to Get Away with Murder, qui clôt la série, les fans ne se remettent toujours pas de ce final, et plus particulièrement de la mort de deux personnages phares : Frank Delfino (Charlie Weber) et Bonnie Winterbottom (Liza Weil). Bien décidé à se venger, Frank tue la gouverneur Birkhead (Laura Innes), avant de se faire tirer dessus. Il meurt dans les bras de Bonnie, elle aussi touchée par balles. C'est dans les bras d'Annalise, en larmes et désespérée, qu'elle rend elle aussi son dernier souffle. Une fin tragique pour ces deux personnages clés de la série, à laquelle le créateur Peter Nowalk a réagi dans une interview accordée à Entertainment.

2 morts choc dans le final de How to Get Away with Murder

Comme de nombreux fans, il avoue avoir été choqué et ému par la scène : "Quand je l'ai regardée, j'ai eu des frissons. C'est vraiment violent. C'était réel et brut. J'ai encore mal au coeur en regardant la scène". Alors pourquoi avoir décidé de les tuer ? Il explique que la mort de Frank était décidée depuis longtemps : "Je savais absolument au fur et à mesure de cette saison que Frank allait se sacrifier pour réparer la situation, surtout quand il avait en tête de découvrir qui il était. Frank a toujours voulu réparer les choses et être le héros. Il savait qu'il avait de mauvais instincts et voulait devenir quelqu'un de bien".

Le créateur Peter Nowalk s'explique

Quant à la mort de Bonnie, il avoue que ça a été "un long débat" : "Evidemment, beaucoup de personnes vont être énervés par sa mort parce qu'elle a tellement souffert dans sa vie. Mais j'ai instinctivement songé au fait que c'était une série axée sur les situations très compliquées. Ils ont tous fait des choses horribles, et je ne voulais pas donner une fin heureuse, pas seulement pour Bonnie mais pour le show en général. Les tragédies engendrent les tragédies et ça signifie que certaines personnes doivent mourir, même si c'était un accident. C'est une tragédie pour moi car elle mérite mieux. Elle et Frank s'aimaient réellement. Il y avait quelque chose de Roméo et Juliette dans la façon de les faire mourir ensemble." Effectivement, on ne pouvait faire plus tragique, et on se serait bien passé de cette scène ...