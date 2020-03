Grey's Anatomy saison 16 : la carrière d'Andrew en danger après l'épisode 15 ?

Depuis quelques épisodes, rien ne va plus pour Andrew (Giacomo Gianniotti) dans Grey's Anatomy. Le jeune médecin a rompu avec Meredith (Ellen Pompeo) et son attitude inquiète ses boss et sa soeur Carina (Stefania Spampinato). Dans l'épisode 15, en pleine tempête de neige, il partait pour un hôpital voisin à pied afin de récupérer un organe pour sauver une petite fille. Sauf qu'il n'a pas mis de gants et revenait dans un sale état. Puisque l'épisode 16 sera consacré au départ d'Alex (Justin Chambers), la bande-annonce ne montrait pas que Andrew n'est pas totalement tiré d'affaire.

Andrew peut-il mettre fin à sa carrière ?

A la fin de l'épisode 15 de la saison 16 de Grey's Anatomy, Jackson (Jesse Williams) prévenait Andrew que les prochaines heures seraient critiques pour sauver ses mains et donc sa carrière. Mais si vous pensiez que tout allait rentrer en ordre, détrompez vous. Linda Klein, réalisatrice pour la série, a laissé entendre que le futur d'Andrew ne sera peut-être pas si rose que ça. "Nous devrions être très inquiets. C'est un médecin et un chirurgien et il a besoin de ses mains pour continuer. Donc vous devriez vous inquiéter" a-t-elle teasé, sans en dire plus. Faut-il réellement s'inquiéter pour le médecin ? On le sait, tout est possible mais avec le départ de Justin Chambers, difficile d'imaginer qu'un autre personnage puisse quitter la série.

De son côté, Giacomo Gianniotti n'a pas encore évoqué le futur de son personnage. Cependant, l'acteur a partagé sur Instagram des photos des coulisses de la transformation de ses mains et remercié l'équipe des effets spéciaux et du maquillage pour le résultat assez impressionnant. Découvrez les images :