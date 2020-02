Grey's Anatomy saison 16 : les adieux d'Alex prévus pour l'épisode 16

Grey's Anatomy saison 16, épisode 16 : la bande-annonce qui tease les adieux d'Alex Karev

Comment l'histoire d'Alex Karev va-t-elle se terminer dans la saison 16 de Grey's Anatomy ? On attendait la réponse depuis l'annonce du départ de Justin Chambers et on l'aura bientôt : c'est dans l'épisode 16 diffusé jeudi 5 mars sur ABC (et disponible en US+24 sur MyTF1VOD) que l'on découvrira ce qui est arrivé au médecin. La première bande-annonce a été dévoilée. Tease-t-elle une mort pour le personnage ? Attention, spoilers.