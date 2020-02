Grey's Anatomy saison 16 : Alex bientôt tué dans la série suite au départ de Justin Chambers ?

Quel avenir pour Alex ?

Justin Chambers l'a récemment annoncé, il a pris la décision de quitter Grey's Anatomy. Problème, son départ au cours de la saison 16 - actuellement diffusée sur ABC aux USA, semble avoir été tellement précipité que les scénaristes n'ont même pas eu le temps de lui écrire une véritable scène finale. Ainsi, officiellement, si le médecin n'apparaît plus à l'hôpital pour le moment, c'est tout simplement parce qu'il a rejoint sa mère malade.

Une absence qui a donc une justification à l'heure actuelle, mais qui ne peut clairement pas tenir sur la durée. Aussi, sans la possibilité de faire revenir Justin Chambers à l'écran, les auteurs vont devoir ruser pour trouver une porte de sortie officielle à Alex. Et à en croire la théorie d'Allociné, celle-ci pourrait tristement être tragique.

Le personnage bientôt tué ?

ABC l'a annoncé, le 27 février prochain sera marqué par un crossover en deux épisodes entre Station 19 et Grey's Anatomy. A cette occasion, les personnages seront confrontés à un violent blizzard qui menacera la vie de nombreux habitants de Seattle. Et pendant qu'Andrew DeLuca en profitera pour se lancer dans une mission périlleuse afin de sauver le plus de vies possibles, Allociné imagine les scénaristes en profiter pour se débarrasser d'Alex.

"On sait les scénaristes friands de tragédies et on se dit qu'ils pourraient utiliser cet événement dramatique pour faire mourir Alex" annonce notamment le site. Une mort qui serait très mal vécue par les téléspectateurs, mais qui serait également logique. Nos confrères le rappellent, "Un tel personnage ne peut disparaître comme ça, sans laisser de traces, sans explication, alors que sa femme et ses amis sont à Seattle et qu'il n'y a eu aucun signe avant-coureur."

Autrement dit, à moins que Justin Chambers revienne exceptionnellement pour conclure l'histoire de son personnage, le faire mourir apparaît désormais comme la solution idéale pour que l'univers de la série reste cohérent. Surtout, Allociné le précise, une telle tempête de neige serait parfaite pour mettre en scène une telle disparition : "Ce pourrait être un moyen de [...] le faire apparaître autrement que via une doublure grâce au blizzard qui ne permettrait pas de bien le distinguer."

Attention, il ne s'agit que d'une théorie, mais plus on y pense et plus on craint le pire...