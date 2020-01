Grey's Anatomy saison 16 : le départ d'Alex expliqué dans l'épisode 10 ? Voici la réponse

Et un personnage en moins dans Grey's Anatomy ! Non, on ne parle pas d'une potentielle victime de l'accident survenu dans l'épisode 9 de la saison 16 mais du départ de Justin Chambers. Il y a un peu plus d'une semaine, l'interprète d'Alex Karev dévoilait qu'il quittait la série après 16 ans. Son ultime scène a déjà été diffusée mais le départ du médecin a-t-il été évoqué dans l'épisode 10 diffusé hier aux USA ?

Pas plus d'explications sur le départ d'Alex

La réponse est... non ! Bien que le personnage d'Alex soit mentionné plusieurs fois à travers ce nouvel épisode inédit de Grey's Anatomy, la série n'a pour l'instant pas donné d'explications définitives sur les raisons de son départ de Seattle. Dans l'ultime scène du personnage, il aidait Meredith (Ellen Pompeo) à conserver sa licence de médecin avant de quitter la ville pour s'occuper de sa mère. Dans cet épisode 10 de la saison 16, Mer apprenait que son ami était toujours dans l'Iowa pour prendre soin de sa maman.

Vu l'annonce soudaine de Justin Chambers, il n'est pas étonnant que le départ définitif de l'acteur n'ait pas été mentionné dans cet épisode, déjà tourné au moment où il a dévoilé qu'il quittait la série. Il faudra donc patienter encore un peu pour savoir comment Grey's Anatomy va expliquer la fin du personnage et quelles en seront les conséquences pour sa femme Jo (Camilla Luddington).

Ce qu'il faut retenir de l'épisode 10

On vous rassure, il s'en est passé des choses dans cet épisode 10 ! Et pour cause : dans le final de mi-saison, une voiture fonçait dans le bar de Joe alors que plusieurs médecins et pompiers de Station 19 étaient en train de boire un verre. Voici ce qu'il faut retenir :

Plus de peur que de mal : Cet accident n'a pas fait de victimes chez les personnages principaux de la série mais plusieurs internes étaient mal en point. C'était notamment le cas de Levi Schmitt (Jake Borelli), Taryn Helm (Jaicy Elliot) et du résident Blake Sims (Devin Way). Heureusement, tout terminait bien pour eux !

Owen et Teddy fiancés : Owen (Kevin McKidd) s'est jeté dans le grand bain et a demandé à Teddy (Kim Raver) de l'épouser. Ce à quoi la médecin a répondu "oui", évidemment !

Un (gros) mensonge : Dans l'épisode précédent, Amelia (Caterina Scorsone) apprenait qu'elle était enceinte depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait et que son bébé n'était donc peut-être pas celui de Link (Chris Carmack). Alors qu'elle allait lui annoncer la nouvelle, elle changeait d'avis et lui disait être enceinte d'un garçon. On sent bien que ça va se retourner contre elle...

Un nouvel ami pour Jo : Souvenez-vous, dans l'épisode 9, Jo avait ramené chez elle un bébé abandonné. Appelée à l'hôpital, elle débarquait avec le bébé et se faisait un nouvel ami en la personne de Cormac Hayes (Richard Flood), le remplaçant d'Alex au Grey Sloane Memorial.

Maggie face à la justice : Maggie (Kelly McCreary) n'était déjà pas très en forme et ça ne va pas s'arranger : à la fin de l'épisode, elle apprenait qu'elle était poursuivie en justice pour la mort de sa cousine Sabi, survenue dans l'épisode 7. Est-ce elle qui va avoir droit à une intrigue compliquée et douloureuse comme l'a laissée entendre la showrunner Krista Vernoff ? Réponse à venir...

La saison 16 de Grey's Anatomy continue tous les jeudis aux Etats-Unis.