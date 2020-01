Grey's Anatomy saison 16 : une intrigue "très douloureuse" à venir

Il y a un peu plus de 10 jours, Justin Chambers annonçait son départ de Grey's Anatomy après 16 ans de bons et loyaux services. L'ultime scène d'Alex a déjà été diffusée et on est plutôt impatients de savoir comment ce départ définitif sera expliqué. On espère que vous n'êtes pas trop au fond du trou sinon cette nouvelle info sur la suite de la série médicale ne va pas vous aider à aller mieux.

Krista Vernoff tease une nouvelle intrigue forte

Pour son retour ce jeudi 23 janvier, Grey's Anatomy mise sur un crossover avec Station 19 qui s'annonce plutôt dangereux : dans le final de mi-saison, une voiture fonçait dans le bar de Joe où se trouvaient plusieurs médecins et pompiers. Mais ce ne sera pas le seul moment fort de la suite de la série. Selon Krista Vernoff, showrunner de Grey's Anatomy, un personnage va traverser des moments très douloureux dans la suite. Cette intrigue devrait notamment traité de santé mentale et sera "belle, impactante et importante" explique Krista Vernoff. Cette dernière n'a pas dévoilé quel personnage sera au centre de cette histoire. Se pourrait-il que Jo (Camilla Luddington), déjà très affectée après avoir découvert ses origines la saison dernière, replonge dans la dépression suite au départ d'Alex ?

Des nouvelles du couple Vic/Jackson

Dans une interview donnée à TVGuide, Krista Vernoff s'est aussi confiée sur le couple Jackson (Jesse William) / Vic (Barrett Doss). Même s'il a tenté un rapprochement avec Maggie (Kelly McCreary), le médecin devrait poursuivre sa relation avec la pompier. Une nouvelle histoire d'amour trop rapide selon certains fans de Station 19 : dans la saison 2, Ripley, le petit-ami de Vic, mourrait tragiquement. "Vic va continuer à faire son deuil de Ripley. Une des choses que j'ai remarqué chez mes amis qui ont vécu cela, c'est qu'ils font leur deuil puis tournent la page. On aime s'imaginer qu'une chose doit être terminée avant qu'une autre commence mais je ne pense pas que ce soit vrai dans la vie. Peu de gens font complètement leur deuil, ce qui peut prendre des années, sans trouver du réconfort auprès de quelqu'un d'autre" a-t-elle expliqué pour défendre la décision des scénaristes.

La saison 16 de Grey's Anatomy continue tous les jeudis aux USA.