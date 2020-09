Demain nous appartient : la fin du couple Alex et Chloé sur TF1 ? Ingrid Chauvin répond

Quelques semaines après la naissance de leur enfant, Chloé et Alex traversent désormais l'une des périodes les plus compliquées de leur couple dans Demain nous appartient. En effet, le personnage d'Alexandre Brasseur se retrouve actuellement au centre d'une étonnante liaison avec Flore - la meilleure amie de Chloé.

Une surprise pour de nombreux téléspectateurs qui imaginaient (et espéraient) voir leur histoire d'amour se poursuivre sans encombre, et un choc pour Ingrid Chauvin qui a confessé à Télé Star, "Je ne m'y attendais tellement pas".

La fin d'un couple mythique ?

Cependant, rassurez-vous, ce couple mythique de la série est encore loin d'être terminé. Si Chloé va avoir énormément de mal à accepter la situation, "En premier lieu, c'est le choc bien sûr, puis très vite la colère", Ingrid Chauvin a tenu à l'assurer, elle sera également la première à ne pas se laisser abattre, "Mais Chloé a cette faculté de se donner les moyens de gérer les situations de crise."

Oui, contre toute attente (et logique ?), cette relation aurait donc encore un avenir à Sète, "De mon point de vue, ce n'est pas une cassure nette et définitive". A en croire l'interprète de Chloé, son héroïne serait ainsi suffisamment capable de prendre du recul pour ne pas se laisser guider par ses émotions, "Elle est avec Alex depuis vingt ans, ils ont trois enfants, elle connaît son parcours et ses fragilités. Elle pense, ou espère, qu'avec Flore ce n'est qu'une passade".

