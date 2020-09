Demain nous appartient : Céleste n'est pas jouée par un bébé dans la série, mais par un robot

Hallelujah, le bébé de Chloé est enfin né dans Demain nous appartient. Un bébé attendu depuis de longs mois par les fans, qui a offert un casse-tête inattendu aux créateurs de la fiction quotidienne au moment du tournage. Habituellement, lors des scènes d'accouchement dans une série ou dans un film, c'est un véritable enfant qui est en effet utilisé à l'écran afin de crédibiliser la séquence en question.

Or, c'est un détail qui ne vous a surement pas échappé, on vit actuellement une crise sanitaire mondiale suite à l'épidémie de Covid-19. Aussi, il était évidemment hors de question et impossible pour la production de jouer avec la santé d'un vrai nourrisson en l'amenant sur un plateau de tournage entouré de nombreux inconnus potentiellement contaminés.

Un bébé robot dans Demain nous appartient

Mais alors, comment ont-ils fait pour tourner la scène avec la petite Céleste ? Qu'avait donc dans les bras Ingrid Chauvin sur le plateau ? Contrairement aux idées reçues, il ne s'agissait pas d'une poupée mais... d'un robot. Ce sont nos confrères d'Allociné qui ont repéré l'information dévoilée dans 50 Minutes Inside, les créateurs de Demain nous appartient ont tout simplement utilisé un bébé bionique et motorisé décrit comme "unique en France".

"Il y a plein de moteurs dedans, on peut bouger les épaules dans tous les sens, les coudes, il respire, il a les jambes qui bougent, la tête, les yeux droite-gauche, haut-bas, les paupières...", a notamment présenté Nicolas Herlin, le co-créateur du bébé animatronique "CLSFX", au micro de TF1. "On a essayé de donner un maximum de mouvements avec la place qu'on a à l'intérieur pour mettre des moteurs".

Ingrid Chauvin sous le choc

Un résultat visuellement incroyable (même si un peu creepy), qui a totalement bouleversé Ingrid Chauvin. Toujours au micro de 50 minutes Inside, l'actrice a en effet confessé, "Ce bébé bionique est tellement réaliste que quand je l'ai vu ce matin, je me suis directement écroulé en larmes." Des propos partagés par Thierry Peythieu, réalisateur de la série et compagnon de la comédienne, qui a de son côté ajouté, "Quand on a vu le bébé ce matin, c'était très compliqué. On a eu une petite larme."

Par ailleurs, Ingrid Chauvin a tenu à le préciser, ce faux bébé ne gâche en rien la série et permet au contraire de donner vie "à de jolies scènes" comme le ferait n'importe quel enfant. Néanmoins, on vous rassure tout de même, si vous aussi vous le trouvez un peu flippant, il sera très rapidement remplacé à l'écran par de véritables bébés. La seule différence importante, c'est qu'ils seront plus âgés que Céleste afin de ne leur faire courir aucun risque sanitaire.