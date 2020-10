Demain nous appartient : Leila morte, les fans en larmes et avec le coeur brisé

Les fans de Demain nous appartient ont le coeur brisé : dans l'épisode diffusé ce mardi 13 octobre 2020 sur TF1, on apprend la mort de Leila Beddiar (Samira Lachhab). Admise quelques jours plus tôt à l'hôpital après un grave accident de la route, elle était gravement brûlée et se trouvait dans un état critique. Si sa fille Noor avait encore l'espoir de pouvoir la sauver en lui faisant des greffes de peau, le Dr William Daunier était sans espoir : son état est trop grave et il ne lui donne plus que quelques heures à vivre.

La mort de Leila Beddiar déchirante

Alors que le corps de Leila se met à convulser, les médecins n'arrivent pas à la sauver et elle passe en état de mort cérébrale. La famille Beddiar doit alors procéder à la mise en arrêt des soins et c'est Samuel qui débranche le respirateur qui la maintient en vie. Une scène déchirante qui a attristé de nombreux téléspectateurs, en larmes devant cet épisode "déchirant", "trop triste", ou encore "horrible". "La mort de Leila me brise le coeur c'est horrible", peut-on lire sur Twitter, ou encore "L'intrigue avec Leila est horrible, j'ai le coeur en miette".

Les fans de Demain nous appartient en larmes et le coeur brisé

"Je verse rarement des larmes devant les séries mais ce soir je les ai versées. Quelle tristesse de voir Leila mourir, j'ai pleuré pendant tout l'épisode", reconnaît un internaute. Et il n'est pas le seul : "j'avoue je pleure mais pleure comme une madeleine mais de fou!! Leïla va grave me manquer c'est vraiment dommage de faire mourir son personnage mais j'ai hâte de la revoir dans ses nouveaux projets." Si ça peut les rassurer, l'actrice a bel et bien plusieurs projets, comme elle l'a confié en interview.

En tout cas, les scénaristes ne ménagent pas les fans puisque le prochain drame devrait arriver très bientôt...