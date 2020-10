Demain nous appartient : Samira Lachhab (Leila) dévoile les raisons de son départ

De nombreux téléspectateurs étaient en larmes devant l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce lundi 12 octobre 2020 sur TF1, et celui de ce soir risque d'être encore pire... Alors que Leila Beddiar (interprétée par Samira Lachhab) avait disparu depuis 5 jours, sans donner aucune nouvelle à ses filles Noor et Soraya, Samuel Chardeau (Axel Kiener) fait le rapprochement avec une patiente anonyme admise à l'hôpital après un grave accident de la route. Sa voiture s'est encastrée dans un camion et a pris feu, la brûlant vive et la laissant dans un état critique. Le Dr William Daunier est sans espoir : rien ne peut la sauver et il faut se préparer à sa mort.

Samira Lachhad revient sur la mort violente de Leila Beddiar

Une mort violente sur laquelle Samira Lachhab est revenue lors d'une interview accordée à Télé Loisirs : "Même si son histoire se finit tristement, moi, en tant qu'actrice, je pense que j'ai droit à un très beau départ." Celle qui est présente depuis le 3e épisode explique pourquoi elle a pris la décision de partir définitivement, après une petite pause : "J'ai fait une première pause dans la série car je voulais me consacrer à des projets personnels. Puis, le confinement est arrivé, et ces projets ont été mis à l'arrêt. Quand ça a redémarré, beaucoup de choses sont arrivées d'un coup. J'ai pris cette décision d'une façon assez naturelle, sans trop me poser de questions." Elle n'est pas la première à partir : dernièrement, Chemsa (Donia Eden) ou encore Arthur Legrand (Gabriel) ont eux aussi quitté la série.

Les raisons de son départ de Demain nous appartient dévoilées

L'actrice est ensuite revenue sur les conditions de son départ : "Ce départ s'est décidé d'un commun accord avec la production, avec qui j'ai beaucoup échangé sur ce qui allait arriver à Leïla. J'ai quand même eu un petit pincement au coeur, c'était un scénario dur à lire, difficile à jouer aussi. Mais c'était bien que j'arrive à aller au bout de cette histoire, au bout de mon personnage, que je dise au revoir à mes collègues en jouant à leurs côtés sur le plateau." Elle va donc laisser Soraya (Kenza Saïb-Couton) et Noor (Sahelle De Figueiredo) orphelines de mère : "Concernant leurs personnages dans la série, j'imagine bien que beaucoup de choses vont se passer par la suite. Les différentes étapes du deuil, le chagrin, la reconstruction... Bilel va très certainement reprendre son rôle de papa et être plus présent pour elles au quotidien. Je pense qu'ils vont faire bloc ensemble. Pour elles, en terme de jeu ce sera intéressant je pense !".

Quant à ses fans, elle leur donne rendez-vous avec plusieurs projets : "Je tourne actuellement une série pour France 2, La Faute à Rousseau, dans laquelle je campe une prof d'anglais au côté d'Anny Duperey et de Charlie Dupont. J'ai aussi commencé le tournage d'une fiction pour TF1,Une si longue nuit. J'y joue Yasmine, la mère du jeune héros accusé de meurtre, qui va vouloir prouver l'innocence de son fils."