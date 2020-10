Demain nous appartient : nouveau drame à venir, voici les premières infos

Depuis ses débuts sur TF1, il y a 3 ans, Demain nous appartient offre des intrigues fortes aux téléspectateurs, comme l'accident de bus, l'incendie au mas ostréicole, les viols d'Amanda et Marianne ou encore l'arrivée de la fille aînée de Christelle, Laura. La série de TF1 continue en ce moment avec notamment l'infidélité d'Alex avec Flore (Anne Caillon) et ne compte pas s'arrêter de si tôt. Eh oui, comme l'a révélé Télé Loisirs, un nouveau drame attend certains personnages.

Des personnages de Demain nous appartient portés disparus

Les futurs victimes ? Amanda (Marion Christmann), Ulysse (Sébastien Capgras), Georges (Mayel Elhajaoui), Victoire (Solène Hébert), absente dans #DNA depuis le mois de mars, Clémentine (Linda Hardy) et Sacha (Renaud Roussel). Mais que va-t-il se passer ? Alors qu'ils partiront tous en expédition d'urbex, la grande passion d'Ulysse, dans une grotte, ils seront portés disparus. Martin Constant et la police vont bien évidemment tout faire pour les retrouver, mais leurs recherches s'avéreront plus compliquées que prévu à cause du périmètre vaste et large.

D'autant plus que les personnages ont été "séparés en deux groupes après l'éboulement d'une partie de la grotte". Alex (Alexandre Brasseur), lui, se portera volontaire pour aider les forces de l'ordre tandis que Chloé (Ingrid Chauvin) sera "terrifiée à l'idée qu'il ne soit arrivé malheur à Judith".

Le personnage d'Alice Varela fait-il partie de l'expédition ? Les baroudeurs vont-ils être gravement blessés ou même mourir ? Seront-ils tous retrouvés à temps ? Pour le découvrir, il faut patienter jusqu'au 14 octobre 2020, date de départ de la nouvelle intrigue catastrophe de Demain nous appartient, comme le révèle Allociné.