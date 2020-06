Demain nous appartient : "personne va la croire", Marion Christmann se confie sur le viol d'Amanda

Après trois mois d'absence, à cause de la pandémie de la Covid-19, Demain nous appartient est de retour sur TF1 ! L'histoire reprend là où elle s'est arrêtée, soit après l'agression sexuelle dont a été victime Amanda. Dans l'épisode de ce lundi 15 juin 2020, l'infirmière est allée porter plainte pour viol et a dû subir des examens gynécologiques, mais malheureusement, aucune trace ADN et aucune ecchymose n'ont été retrouvées sur elle. Sa version va-t-elle être remise en question ?

"La suite s'annonce compliquée pour Amanda"

La réponse est oui, comme l'explique Marion Christmann, l'interprète d'Amanda, en interview avec Télé Loisirs : "Amanda est très en colère contre elle-même et contre les autres ! Elle a été victime d'un viol. Comme elle n'a pas réussi à se débattre et à se défendre, elle s'en veut beaucoup. Elle est aussi furieuse car personne ne va la croire. Pour elle, c'est la double peine." Qui ne va pas la croire ?

"Les policiers d'abord", avoue l'actrice de Demain nous appartient avant d'ajouter : "la suite s'annonce compliquée. Dans son entourage professionnel et personnel aussi, certains pensent qu'elle invente des histoires. Lors de la soirée où elle a été agressée, Amanda a trop bu. Et comme elle cherche désespérément l'amour, elle s'est montrée entreprenante avec les garçons. Les gens la prennent donc pour une fille légère alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle est juste en mal d'amour et s'y prend maladroitement pour le trouver. Mais cela va se retourner contre elle. Je trouve que ce qui lui arrive met en lumière les dysfonctionnements de la justice."

"Il n'y a pas de preuves de son agression"

Seule Aurore (Julie Debazac) "va la croire à 100 % dès le début" : "Si les gens ne la croient pas, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de preuves de son agression. Et s'il n'y a pas de preuves de son agression, c'est parce que comme un grand nombre de victimes, elle n'a pas eu le réflexe d'aller tout de suite porter plainte. Et elle a enlevé toutes les preuves, en se douchant, en jetant ses vêtements. On ne parle pas assez de tout cela."

Quelle est la suite pour Amanda dans Demain nous appartient ? "Après la colère, elle va devoir se reconstruire. Pour elle, tout commence après. Il va se passer quelque chose qui va lui permettre de rebondir", confie Marion Christmann.