Demain nous appartient : que s'est-il passé dans les épisodes précédents ?

Comme Plus belle la vie et Un si grand soleil, Demain nous appartient a été déprogrammée durant le confinement, suite à la pandémie de la Covid-19 : le tournage, lui, a été arrêté quelques jours avant le 17 mars 2020. La bonne nouvelle est qu'il a repris à la fin du mois de mai tout en respectant les gestes barrières et les nouvelles conditions sanitaires. L'autre bonne nouvelle est que la série est de retour ce lundi 15 juin 2020 sur TF1, à 19h10 et non à 19h20 comme avant ! Oui, enfin pour les plus grands fans !

Amanda victime de viol

L'histoire reprendra là où elle s'est arrêtée avant le confinement. Vous avez un petit trou de mémoire ? C'est pas grave, on vous fait un petit rappel. Dans le dernier épisode, on découvrait une Amanda un peu trop alcoolisée danser et rigoler au Spoon. On la retrouvait après dans son appartement totalement bouleversée et en pleurs. On a très vite compris qu'elle a été victime d'une agression sexuelle. Que s'est-il réellement passé ?

La nouvelle intrigue de Demain nous appartient va donc suivre Amanda dans son combat pour retrouver le coupable : "mon personnage va vivre de grands bouleversements, et qu'en plus personne (ou presque personne) ne la croira. Il y aura beaucoup de rebondissements, c'est vraiment très bien ficelé.", a expliqué Marion Christmann à Allociné. L'infirmière portera plainte, mais sa version sera remise en question à cause de son comportement jugé aguicheur lors de la soirée au Spoon.

Le bébé de Chloé

Après plusieurs complications suite à l'incendie au mas, Chloé est désormais une future maman épanouie. La famille Delcourt va s'agrandir avec un troisième enfant après Maxime et Judith, mais le personnage d'Ingrid Chauvin attend-il un petit garçon ou une petite fille ? Le sexe du bébé n'a pas été révélé avant la déprogrammation de Demain nous appartient. Les téléspectateurs vont donc le découvrir dans les prochains épisodes. Qui parie sur quoi ?

La vérité sur Antoine Myriel/Milo Calvini

Antoine Myriel s'appelle en réalité Milo Calvini et ce n'est pas lui qui a tué le père de Martin Constant (Franck Monsigny), Robert, mais Nadine Barreau (Claire Nebout). En revanche, le personnage de Frédéric Diefenthal a bien frappé Robert Constant sauf que le coup fatal a été donné par la flic. Une info qu'Antoine Myriel a découvert plus de 20 ans après le drame. La vérité a donc enfin éclaté au grand jour ! Et pour terminer cette intrigue en beauté, le compagnon de Rose a retrouvé sa soeur Gina. On va donc sûrement suivre l'évolution de leur relation dans les prochains épisodes.

La demande de remise en liberté de Thomas

En prison pour le meurtre de Guillaume Delcourt, Thomas a fait une demande de remise en liberté anticipée en attendant son procès. Une demande qui pour le moment n'a pas été validée par le juge. Soraya, en charge du dossier, a demandé à Tristan, le patron du Spoon, de témoigner en la faveur de son ami et ancien employé, ce qu'il a accepté même si Thomas l'a kidnappé. Que va-t-il se passer ? Le cousin de Chloé Delcourt va se retrouver hospitalisé tandis que Soraya va se poser des questions sur ses sentiments pour son client.

Gabin face à son père

Encouragé par Bart (Hector Langevin), Gabin a trouvé le courage de dévoiler son homosexualité à son père, mais comme il s'y attendait, ce dernier n'a pas très bien pris la nouvelle. Dans la suite de Demain nous appartient, il va lui faire vivre un enfer, quitte à l'humilier publiquement ou en privé. Comment cette histoire se terminera-t-elle ? On a comme le pressentiment que Gabin et Bart vont se mettre en couple...