Demain nous appartient : quel est le lien entre Christelle Moreno et Laura ? Les idées des Twittos

Maintenant que l'intrigue autour des viols d'Amanda et Marianne Delcourt et l'agression de Morgane est close, Demain nous appartient lance sa nouvelle arche autour de la famille Moreno. Le 8 juillet 2020, un personnage inédit est apparu dans la série de TF1 : il s'agit de Laura. Après avoir échappé à on ne sait pas qui, elle a débarqué à Sète pour rechercher une Madame Madori sauf qu'aucun des habitants ne la connaît. Laura a alors découvert que Madame Madori est en réalité Christelle Moreno : Madori étant son nom de jeune fille.

Laura est-elle la fille de Christelle Moreno ?

Mais pourquoi a-t-elle besoin de lui parler ? Qu'a-t-elle de si important à lui dire ? Laura et Christelle se connaissent apparemment "depuis longtemps" sauf que la mère de Betty, Dylan et Jessica n'a jamais mentionné l'existence de cette femme qui semble en danger. Très intrigués par ce personnage, les internautes commencent à partager leurs théories sur Twitter : Laura (Laura Dary) est-elle la fille cachée de Christelle Moreno ? Est-elle sa nièce ? Sa soeur ?

Un Twittos s'est même amusé à comparer Laura avec son manteau jaune à Jonas dans la série Dark sur Netflix : "Laura ça serait pas la Christelle du passé qui aurait traversé une grotte et se retrouverait 33 ans dans le futur ?" Et si elle était réellement la Christelle (Ariane Seguillon) du passé ?" L'équipe de Demain nous appartient n'a jamais caché son envie de se diriger vers du surnaturel. En attendant de découvrir la vérité, l'idée de la fille cachée reste la plus probable, mais la moins surprenante. Affaire à suivre du coup.