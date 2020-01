Demain nous appartient : Jessica et Dylan Moreno bientôt de retour ? Ariane Seguillon répond

Purebreak : Christelle était absente de Demain nous appartient pendant un petit moment, pourquoi ?

Ariane Séguillon : Elle ne peut pas être tout le temps là. Samy Gharbi (ndlr : Karim Saeed) est parti un moment, Solène Hébert (Victoire Lazzari) aussi, Samira Lachhab (Leila Beddiar). On part, on revient, c'est aussi le principe de la série, pour qu'on puisse aussi se consacrer à nos autres projets. Je n'ai pas tourné en septembre et octobre mais j'ai recommencé à tourner en novembre 2019. C'est important de faire des pauses.

Dans quel état d'esprit est-elle en revenant ?

Elle a été mise à rude épreuve. Elle était persuadée que sa famille ne pouvait pas bouger, que c'était un pilier inébranlable et puis, d'un seul coup, elle s'est rendue compte qu'elle était un peu comme tout le monde. Elle a vraiment pris un coup dans la figure. Après, elle a décidé de pardonner à Sylvain. Est-ce qu'elle va y arriver ? On verra. Mais là, elle a rencontré un patient à l'hôpital qui la drague et ça va lui faire beaucoup de bien parce qu'elle va se sentir à nouveau femme.

Christelle peut succomber à son charme ?

Oui, elle peut. Après, on verra jusqu'où ça ira. Christelle et Sylvain forment un couple solide quand même, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Elle a été trahie et une femme trahie peut tout faire.

Pour l'instant, Jessica ne revient pas. Ni Dylan.

Jessica est revenue pour le mariage de Dylan, peut-elle revenir à nouveau ?

Pour l'instant, elle ne revient pas. Ni Dylan, parce qu'il est au conservatoire. Mais on va voir d'autres membres de la famille qui vont arriver, je ne peux pas vous en dire plus. Des nouveaux qu'on n'a jamais vu. Il va se passer plein de choses pour la famille Moreno, des choses dures, des choses belles.

Si vous deviez pitcher une intrigue aux scénaristes, ce serait laquelle ?

J'aimerais bien que, pour une fois, les Moreno soient dans une catastrophe. Ils ne sont jamais dans les catastrophes. Il y a eu Jessica mais elle était toute seule. J'aimerais bien qu'on soit pris dans une catastrophe, ça m'amuserait. Une tempête, en bateau, on échoue, on ne sait pas où ils sont, ils sont dans l'eau, on a du mal à les retrouver... Je ne sais pas. Ou un feu, même si ça a déjà été fait. Ça m'amuserait. Je trouve qu'ils sont toujours protégés de ça et j'aimerais bien que, pour une fois, ils ne le soient pas.

Vous pensez à faire une nouvelle pause ?

Pour l'instant, non. Je n'ai rien de prévu.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.