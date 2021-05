Qui a tué Sara ? saison 2 : zoom sur Ximena Lamadrid qui joue Sara Guzman

Ximena Lamadrid est en couple

Côté coeur, l'interprète de Sara dans la série Netflix n'est plus célibataire. Cela fait plus d'un an qu'elle est en couple avec un certain Juan Pablo Garcia, alias @juanppaa sur Instagram. En octobre 2020, la comédienne avait en effet fêté les un an de leur relation. "Il y a un an, je suis tombée amoureuse d'un homme qui a changé ma vie. tu es mon professeur, mon meilleur ami, mon amant, ma famille, et bien plus encore" avait-elle écrit sur Instagram, "A travers les moments difficiles et les beaux moments". "J'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie, de partager une maison avec toi, deux beaux enfants" avait-elle ajouté, en parlant de leurs deux chats qui s'appellent Gucci et Juan Dior.