Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) : pourquoi elle ne voudrait pas être Daphné

La Chronique des Bridgerton est le gros succès de ce début 2021 sur Netflix. Lancée le 25 décembre dernier, la série continue de cartonner et a battu un record : elle est devenue la série la plus vue sur la plateforme avec 82 millions de foyers ayant lancé la série en un mois. Phoebe Dynevor qui incarne Daphné a dévoilé avoir menti lors de son audition pour obtenir le rôle. L'actrice voulait à tout prix jouer dans la série adaptée des romans de Julia Quinn. Alors que la saison 2 sera prochainement en tournage (découvrez le visage de la nouvelle héroïne face à Anthony), elle vient de dévoiler ce qu'elle aime moins chez son personnage.

Pourquoi Phoebe Dynevor ne voudrait pas être Daphné dans la vie

OK, Daphné a trouvé l'amour avec le Duc de Hasting mais ce n'est pas pour ça que Phoebe Dynevor échangerait sa place avec elle ! L'actrice qui a récemment démenti les rumeurs de couple avec Regé-Jean Page a donné une interview à L'Officiel où elle se confie sur Daphné. "La plus grosse différence entre Daphné et moi, ce sont les options que nous avons dans nos vies. Daphné doit absolument trouver un mari." a-t-elle confié, ajoutant : "Je ne voudrais pas être elle !". C'est vrai qu'à l'époque de la Régence, les femmes n'avaient pas vraiment la liberté ou les possibilités que nous avons aujourd'hui.

Dans une précédente interview, Phoebe Dynevor avait cependant souligné que son personnage n'était pas une femme typique de l'époque. "Ce qui est brillant, c'est qu'au fond, Daphné est très indépendante, elle dit 'non'. Son instinct est sa force et elle est résiliente et déterminée. Mais évidemment, tout cela est un peu caché par le contexte d'être une femme en pleine Régence et tout ce que cela signifie. Sa vie, c'est littéralement de trouver un mari. En tant que femme indépendante d'aujourd'hui, on voit ça et on se dit : 'C'est fou qu'elle ne pouvait qu'avoir ça dans la vie'" avait-elle confié à Harper Bazaar. Dans cette même interview, Phoebe Dynevor avait aussi imaginé ce que ferait Daphné si elle avait vécu à notre époque. "Elle serait sûrement en train de gérer sa propre entreprise." avait-elle déclaré.