Paul (Les 12 coups de midi) : que devient-il ? L'ex champion se confie

"J'ai décidé de faire une pause dans mes études"

Dans une interview accordée à TV Grandes Chaînes, Paula raconté ce qu'il fait depuis qu'il a été éliminé des 12 coups de midi sur TF1. L'ex champion du jeu animé par Jean-Luc Reichmann a avoué avoir fait un break dans son cursus (il est étudiant en histoire à Grenoble, ndlr) : "J'ai décidé de faire une pause dans mes études jusqu'en janvier. Je n'étais pas assez motivé pour poursuivre après ma sortie du jeu".

Le candidat atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, a même failli ne pas accepter de participer à l'émission Les 12 coups de Noël, qui sera diffusée ce samedi 21 décembre 2019 à partir de 21h05 sur TF1. "J'ai même hésité à participer à ce prime, parce que je me disais que ça allait peut-être accroître le fossé qui me sépare de mes études d'histoire" a ainsi révélé Paul. Mais ne vous inquiétez pas, il a fini par signer et sera donc bien présent ce soir au côté de Jean-Luc Reichmann.

Paul (Les 12 coups de midi) évoque sa célébrité

Qu'est-ce qui a poussé Paul à revenir à la télévision ? "J'ai compris que les gens avaient envie de me voir" a-t-il expliqué, "Même si ça peut accentuer un certain mal-être après...". Pourquoi celui qui est toujours célibataire du programme se sentirait mal ? Les tournages TV et le fait de passer sur le petit écran lui manquerait-il ? "Non" a-t-il assuré, "Il fallait que je m'en détache pour faire autre chose de plus concret et réel". Pour lui, Les 12 coups de midi restent quand même "une parenthèse intéressante. Ça fait tout de même plaisir, cette occasion de revenir !".