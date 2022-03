Outer Banks saison 3 : Chase Stokes (John B) saoulé par les spoilers de fans en direct du tournage

Après des mois de suspense, Netflix a officiellement commandé la saison 3 de Outer Banks. Les Pogues seront donc de retour pour de nouvelles aventures et le tournage a commencé, comme on a pu le voir avec plusieurs photos. S'il faudra attendre des mois avant de voir la suite, certains n'ont pas envie de patienter et se sont rendus sur le tournage qui a lieu actuellement à la Barbade. Une chose qui ne fait que moyennement plaisir aux acteurs.

L'appel du pied de Chase Stokes pour arrêter les spoilers

Il semblerait que récemment, certains fans se soient rendus sur le tournage de Outer Banks pour filmer des scènes, alors que les acteurs étaient en plein travail. En story sur Instagram, Chase Stokes n'a pas manqué de réagir. L'interprète de John B a poussé un coup de gueule contre ceux qui s'amusent à spoiler la suite de la série sur les réseaux. "Je déteste avoir à poster encore ça mais s'il vous plaît, ne postez pas des spoilers de nous en train de travailler. C'est un processus épuisant et nous avons des histoires très excitantes à raconter. Nous travaillons comme des dingues pour vous donner une expérience complète, quand le temps sera venu. Je sais que vous êtes excités et anxieux mais je vous promets, ça vous le coup d'attendre" a d'abord écrit l'ex de Madelyn Cline.

Et d'ajouter : "S'il vous plaît, respectez le procédé. Pas seulement pour les acteurs mais aussi pour l'équipe technique qui travaille des heures sans fin pour faire vivre la série. C'est démoralisant de les voir déçus car certains n'ont pas la capacité d'attendre et préfèrent poster sur les réseaux plutôt que de respecter le procédé."

"Respectez-nous"

Celui qui incarne John B a aussi assuré aux fans que l'équipe était prête à les rencontrer, en dehors des heures de boulot. "Si vous nous voyez en dehors du tournage, nous vous dirons toujours bonjour et nous adorerions vous rencontrer mais s'il vous plaît... respectez-nous un peu plus sur notre lieu de travail et pour les gens qui ne veulent pas voir la série avant sa sortie. Toute la famille OBX apprécierait si vous pouviez nous aider. Merci de votre compréhension" a-t-il conclu.