Madelyn Cline (Outer Banks) en couple après sa rupture avec Chase Stokes ? On a la réponse

N'en déplaise aux fans du couple Madelyn Cline / Chase Stokes, leur relation fait désormais partie du passé. En novembre 2021, un proche des acteurs de Outer Banks dévoilait leur rupture à la presse. Mais quelques semaines plus tard, il s'est murmuré que les deux acteurs se revoyaient : ils ont été aperçus proches lors d'une soirée et l'acteur avait même fait une belle déclaration à sa partenaire de jeu.

Sauf que cette rumeur a vite tourné court : fin décembre, l'interprète de John B a été vu en plein bisou avec une inconnue. Cette dernière a démenti être en couple avec l'acteur sur TikTok. Et Madelyn Cline dans tout ça ? Depuis décembre, celle qui joue Sarah a été vue à plusieurs reprises avec Zack Bia, DJ et influenceur de 25 ans.

Madelyn Cline n'est pas en couple avec Zack Bia mais...

Après des semaines de soupçons et de questions, c'est Zack Bia lui-même qui a évoqué les rumeurs de couple avec Madelyn Cline. Invité du podcast BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards, le jeune homme a démenti les rumeurs. "On ne sort pas ensemble. On est juste ensemble tout le temps" a confié le DJ. Zack Bia a aussi évoqué leurs emplois du temps chargés et ajouté : "C'est une de ces relations où on aime être ensemble et aller dîner. Mais on ne s'est jamais officiellement mis ensemble et on ne va pas arrêter car on ne fait que passer du temps ensemble. On prend du bon temps et on ne pense pas à ce qu'est cette relation" a-t-il ajouté.