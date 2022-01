Chase Stokes (Outer Banks) : l'inconnue qu'il a embrassée réagit "je ne suis pas la première"

Chase Stokes et Madelyn Cline, on dirait que c'est vraiment fini. En couple depuis 2020, les deux stars de Outer Banks se seraient séparés en octobre avant de se remettre en couple... puis de se re-séparer. Une nouvelle rupture dont on a eu une "preuve" qui ne laisse que peu de place au doute : l'interprète de John B a été filmé en pleine séance de bisou avec une inconnue. Cette dernière s'appelle en fait Val et s'est exprimée sur TikTok.

Chase Stokes et Madelyn Cline séparés depuis un mois ?

Les plus observateurs n'ont pas mis longtemps à retrouver la trace de l'inconnue qu'a pécho Chase Stokes. L'heureuse élue s'appelle Val et est présente sur TikTok. Dans une vidéo, la bombe a décidé de répondre aux questions de certains mais aussi de mettre les choses au clair : depuis la publication de la vidéo, elle est victime d'insultes et de menaces. Certains fans pensent qu'elle a brisé le couple Chase Stokes / Madelyn Cline alors que ce n'est pas du tout le cas. "Les gens me disent que je suis la raison pour laquelle Chase et son ex ont rompu mais ce n'est pas vrai. A ma connaissance, ils sont tous les deux célibataires. Ils sont séparés depuis un mois environ" a expliqué la jeune femme.

"J'étais bourrée"

Dans sa vidéo, elle a aussi parlé de son rapprochement avec Chase Stokes et s'est confiée sur leur rapprochement. "Ce qu'il s'est passé, c'est que j'étais sortie avec mon meilleur ami qui est gay et on est allé dans cet endroit. Chase était là et une chose en menant à une autre, on s'est embrassés. Il était tard, le bar allait fermer, les lumières se sont rallumées et on nous a filmé." confie la jeune femme qui déclare aussi qu'elle avait trop bu ce soir là, tout comme l'acteur . "J'étais assez bourrée. J'ai envie de dire que lui aussi était bourré car j'en ai eu l'impression mais je ne sais pas ce qu'il a bu. (...) C'est ce qu'il s'est passé : deux personnes bourrées qui s'embrassent."