Chase Stokes (Outer Banks) grillé en plein bisou avec une inconnue : fin définitive de son couple avec Madelyn Cline ?

C'est maintenant officiel : Outer Banks aura bien une saison 3 sur Netflix. Même si Chase Stokes avait semé le doute sur le renouvellement de la série, la plateforme a bien confirmé la suite au début du mois de décembre. Les acteurs vont donc bientôt se retrouver sur le tournage et ça s'annonce tendu entre Chase Stokes et Madelyn Cline. En novembre, un proche confirmait la rupture des deux acteurs. Mais surprise, en décembre, il se murmurait qu'ils étaient de nouveau ensemble. L'interprète de John B avait même fait une belle déclaration à sa chérie lors d'un événement. Mais on dirait que leur couple n'est de nouveau plus d'actualité.

Chase Stokes tourne la page Madelyn Cline avec une inconnue

Alors qu'ils n'ont pas confirmé leur séparation, ni leurs retrouvailles, il semblerait bien que Chase Stokes et Madelyn Cline ne sont plus en couple. Pourquoi ? L'acteur âgée de 29 ans a été aperçu en pleine séance de bisous avec une inconnue. La scène capturée par TMZ et à voir ci-dessous, s'est déroulée ce lundi 27 décembre 2021 en Floride. L'acteur était dans un bar d'Orlando avec des amis et a pécho une fille qui était présente à la soirée. Selon TMZ, cette dernière était accompagnée d'un homme qui n'aurait pas trop apprécié ce rapprochement. On peut le comprendre...