Chase Stokes (Outer Banks) fait une décla à Madelyn Cline : "C'est ma personne préférée sur Terre"

Chase Stokes fait une belle décla à Madelyn Cline : "C'est super génial de travailler avec quelqu'un à qui vous tenez autant"

Ce serait de nouveau le big love entre Chase Stokes et Madelyn Cline ! L'acteur qui incarne John B dans Outer Banks et l'actrice qui joue Sarah Cameron dans la série Netflix seraient de nouveau en couple, après une rupture qui daterait de septembre 2021. En effet, les rumeurs d'une idylle qui aurait repris continuent sur la toile, et le comédien a fait une décla d'amour à sa partenaire, ce qui semble confirmer le retour de flamme.

C'est lors du gala annuel Revels & Revelations de Glenn Close et Bring Change to Mind, ce jeudi 2 décembre 2021, au City Winery à New York, que Chase Stokes a fait une déclaration d'amour à Madelyn Cline (avec qui il avait officialisé en juin 2020). Il a confié à US Weekly : "Elle est l'une de mes personnes préférées sur la planète Terre". "Vous savez, c'est super génial de travailler avec quelqu'un à qui vous tenez autant, et oui, je vais en rester là" a-t-il précisé, ne voulant pas donner le statut de leur relation.

Et quand les journalistes ont insisté pour savoir s'ils étaient bien de nouveau en couple, il a lâché : "Aucun commentaire". Mais ses confidences sur Madelyn Cline suffisent à comprendre qu'il serait toujours amoureux.

L'acteur d'Outer Banks se confie sur le casting

Chase Stokes s'est aussi confié sur le reste du casting d'Outer Banks. Il a avoué que Madison Bailey qui interprète Kiara des Pogues est "comme une soeur" pour lui. Et ils sont tous proches dans la vraie vie (pour rappel, ils avaient passé le premier confinement ensemble) : "Nous parlons encore tous les jours, collectivement, en tant que groupe et, vous savez, vous rêvez juste d'opportunités comme celle-là. (...) Je veux dire, Outer Banks est une situation de rêve et continuer à raconter cette histoire comme nous l'avons fait a été... la plus grande bénédiction que je n'aurais jamais pu demander".