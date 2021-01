Opération renaissance : une candidate n'a pas pu être opérée parce qu'elle a failli mourir

"Elle a failli mourir" et n'a donc "pas pu être opérée" raconte Karine Le Marchand

L'émission Opération renaissance, qui a été accusée de grossophobie, commence ce lundi 11 janvier 2021 sur M6. Pendant 3 ans, Karine Le Marchand et les équipes de l'émission ont suivi 10 candidats atteints d'obésité morbide qui ont décidé de subir une opération de chirurgie bariatrique (bypass ou sleeve) pour maigrir. Sauf que l'animatrice a révélé qu'une candidate du programme n'a pas pu être opérée au dernier moment. Pourquoi ? Car elle a failli mourir avant l'opération.

Karine Le Marchand a ainsi expliqué à puremedias.com : "Il y a par exemple eu une témoin qui a eu des complications avant même l'opération suite à une réaction allergique à un produit. Elle a failli mourir et n'a en conséquence pas pu être opérée. Elle s'était pourtant longuement préparée à une telle opération et a été très déçue qu'elle soit annulée". La présentatrice de L'amour est dans le pré 2020 (dont le bilan avec deux agriculteurs en couple avait surpris) a même avoué qu'elle était "très stressée" pour les candidats avant les opérations.

Les opérations montrées dans Opération renaissance sont "potentiellement dangereuses"

Celle qui est dans le top 50 des personnalités préférées des français a rappelé que "plus largement, des accidents peuvent arriver dans le cadre de telles opérations et il faut qu'on le dise aussi. Nous montrons vraiment tous les enjeux" dans Opération renaissance. Le communiqué de presse de l'émission précise d'ailleurs que "l'intervention n'est pas sans risque et les conséquences sont lourdes et irréversibles".

Et c'est pour cela que Karine Le Marchand a aussi souligné : "Je tiens à préciser que nos témoins étaient tous déjà engagés dans le processus avant de débuter l'émission. En aucun cas, la télévision ne peut être prescriptrice d'opérations, surtout d'opérations chirurgicales potentiellement dangereuses".