Opération renaissance accusée de grossophobie : Karine Le Marchand et les candidats réagissent

Karine Le Marchand fait sans doute partie des animatrices préférées des Français, notamment grâce à L'amour est dans le pré sur M6. Et alors que L'amour est dans le pré 2020 a réservé beaucoup de surprises comme Claudine qui a quitté l'émission ou encore deux agriculteurs qui ont fini en couple, elle anime une toute nouvelle émission appelée Opération renaissance. Le programme commence ce lundi 11 janvier 2021 sur M6. Il s'agit de suivre 10 candidats qui souffrent d'obésité morbide et qui ont décidé de se faire opérer pour maigrir (par "by pass" ou "sleeve gastrectomie"). Le tournage a duré 3 ans, les équipes ayant suivi ces personnes obèses avant, pendent et après leur opération de chirurgie bariatrique.

Mais alors que la diffusion n'est que ce soir, de nombreux internautes critiquent déjà l'émission et Karine Le Marchand. Plusieurs influenceuses font d'ailleurs partie des personnes qui taclent le principe de l'émission. Stéphanie Zwicky a par exemple expliqué : "Je suis passée par là, je me suis fait opérer quand j'avais 23 ans. J'ai cru que c'était l'opération qui allait changer ma vie. C'est l'opération qui m'a fait plonger dans un trou noir. Je pense que l'on ne se rend pas compte à quel point cette émission va faire du mal". Juliette Katz (Coucou les girls) a de son côté lâché que "c'est un contenu abominable".

Le collectif Gras politique a même publié tribune dans Mediapart pour dénoncer la "dangerosité" d'Opération renaissance qui montrerait la chirurgie "comme la seule porte de sortie" vers l'amaigrissement. Ils ont aussi assuré que le programme risquait de créer encore plus de grossophobie : "Nous craignons évidemment qu'à la suite de sa diffusion, les personnes grosses, déjà stigmatisées dans leurs vies quotidiennes, subissent de la part de leurs proches et d'inconnus une pression supplémentaire à l'amaigrissement, qui contribuera à la grossophobie ambiante".