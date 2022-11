On a enfin la date de sortie de l'une des séries les plus attendues de 2023, mais personne ne sait où on pourra la voir

Quelles sont les séries qui feront le plus parler en 2023 ? Pour cette année 2022, deux séries très attendues depuis des années ont fait vibrer les fans. On parle évidemment de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, et Les Anneaux de pouvoir, série de l'univers du Seigneur des Anneaux. Pour leurs saisons 2, il faudra patienter jusqu'en 2024 mais d'ici là, on devrait découvrir d'autres shows qui vont nous scotcher.

>> Netflix : cocorico, cette série française a éclaté Dahmer et The Watcher en quelques jours seulement <<

Plusieurs programmes sont déjà très attendus. Parmi eux ? La série Wolf Pack, le spin-off de Teen Wolf avec Sarah Michelle Gellar qui arrivera en janvier mais aussi Agatha : Coven of Chaos, la série dérivée de WandaVision. Et ce n'est pas tout ! On a aussi hâte de voir la série Fellow Travelers avec Jonathan Bailey et Matt Bomer ou encore les trois spin-off de The Walking Dead ! Le premier, The Walking Dead : Dead City avec Jeffrey Dean Morgan (Negan) et Lauren Cohan (Maggie) est prévu pour avril. Le deuxième sera consacré à Daryl et un autre verra le retour de Michonne et Rick. Mais une autre série est aussi très attendue depuis des années et elle arrivera bien en 2023.

Cette série est l'une des plus attendues pour 2023 et on a sa date de sortie

Cette série très attendue, c'est The Last of Us ! Adaptée du jeu vidéo populaire, la série mettra en scène Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones) dans les rôles de Joel et Ellie. Deux décennies après l'implosion de notre société, Joel va être engagé pour aider Ellie, une ado de 14 ans, à quitter une zone de quarantaine. "Ce qui n'était à l'origine qu'un petit travail devient rapidement une aventure brutale et dévastatrice alors qu'ils doivent traverser des Etats-Unis ravagés par une maladie mortelle" peut-on lire dans le synopsis.

Pour découvrir The Last of Us, l'attente ne sera plus très longue : c'est le 15 janvier 2023 que la série débutera sur HBO aux Etats-Unis. Et pour la France ? C'est le flou pour le moment. D'habitude, c'est OCS qui diffuse les séries de la chaîne câblée mais cet accord de distribution se termine à la fin 2022. Affaire à suivre...