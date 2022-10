House of the Dragon saison 2 : la suite n'arrivera pas avant longtemps, on est déjà en déprim'

C'est la fin pour House of the Dragon. Pas de la série mais de la saison 1. En quelques épisodes, le show adapté du roman Feu et sang de George R.R. Martin est arrivé au niveau d'audience de Game of Thrones et, malgré quelques défauts comme les âges des persos qui partent dans tous les sens ou les perruques horribles, a passionné les internautes du monde entier. Mais comme avec la saison 2 des Anneaux de pouvoir, il va falloir se montrer très patient avant de voir la suite.

Le tournage de la saison 2 de House of the Dragon programmé

Et pour cause, bien que HBO qui diffuse la série aux US a déjà renouvelé House of the Dragon pour une saison 2, le tournage de la suite n'a en fait pas encore débuté. Interrogé par Variety, le showrunner Ryan Condal a cependant donné un indice sur la date de lancement des prises de vues : les acteurs ont rendez-vous en 2023 pour mettre en boîte les nouveaux épisodes. La date précise n'est pas encore officiellement fixée mais, selon la presse espagnole, le tournage pourrait durer entre mars et juin 2023 à Cáceres. La ville située dans l'est du pays a servi de décor pour Port-Réal dans la saison 1. Evidemment, le tournage de la saison 2 ne devrait pas uniquement se dérouler en Espagne : la saison 1 avait aussi été tournée en Angleterre, notamment dans les Cornouailles.

Quelle date de sortie pour la suite ?

Puisque le tournage ne débutera qu'en 2023, il ne faudra donc pas s'attendre à voir la suite de House of the Dragon tout de suite. Il se murmure même que la saison 2 ne devrait pas être diffusée avant début 2024. Car en plus du simple tournage, le montage et les effets spéciaux peuvent prendre du temps : il avait fallu 15 mois entre le début du tournage de la saison 1 et sa sortie. Bref, la patience est de mise avant de découvrir la suite.

Combien de saisons pour House of the Dragon ?

En tout cas, l'histoire de House of the Dragon est loin d'être terminée. George R.R. Martin, qui est aussi le co-créateur de la série, a expliqué qu'il voyait 4 saisons pour adapter son livre correctement. "Cela prendra quatre saisons de 10 épisodes pour faire honneur à la danse des dragons, du début à la fin" a-t-il déclaré dans un post sur son blog.