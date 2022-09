Le carton de House of the Dragon est effrayant : Game of Thrones a mis sept saisons pour dépasser ce qu'elle a réalisé en seulement cinq épisodes

On savait déjà que House of the Dragon était un succès fou. HBO Max s'était d'ailleurs empressé de le faire savoir en communiquant les scores d'audience historiques de son premier épisode, mais maintenant, c'est au tour de Variety de révéler l'audience moyenne de chaque épisode aux États-Unis, en tenant compte des visionnages sur toutes les plateformes. Et le chiffre spectaculaire : 29 millions de téléspectateurs. En face, l'autre hit du moment, Les Anneaux de Pouvoir, a attiré 25 millions de visionnages lors de son seul premier épisode. Mais n'oublions pas que c'était une audience mondiale tandis que celle de House of the Dragon se réfère uniquement aux États-Unis.

Plus fort que Game of Thrones

Le chiffre en lui-même est assez frappant, mais un bon moyen de mieux comprendre ce qu'il représente est de le comparer aux moyennes réalisées par Game of Thrones, une série qui n'a dépassé cette moyenne d'audience que lors de ses deux dernières saisons :

Saison 1 : 9,3 millions de téléspectateurs en moyenne

Saison 2 : 11,6 millions

Saison 3 : 14,4 millions

Saison 4 : 19,1 millions

Saison 5 : 20,2 millions

Saison 6 : 25,7 millions

Saison 7 : 32,8 millions

Saison 8 : 46 millions

Évidemment, House of the Dragon a en sa faveur qu'il avait un public déjà intéressé par cet univers créé par George RR Martin et un monde dans lequel le streaming a explosé, mais cela ne veut pas dire que son succès est moins impressionnant pour autant.

De plus, la suite de House of the Dragon s'est stabilisée avec une légère tendance à la hausse puisque l'épisode 5 a progressé de 3% par rapport au 4ème, alors que ce dernier a amélioré de 5% les données du 3ème. Ce n'est pas une croissance aussi spectaculaire que celle que Game of Thrones avait à l'époque, mais on part de beaucoup plus haut.

Il faudra maintenant voir si le changement important que subira la série dans son épisode 6 n'affectera pas sa popularité d'une manière ou d'une autre. Personnellement, Milly Alcock et Emily Carey vont beaucoup nous manquer, mais on espère qu'Emma D'Arcy et Olivia Cooke ne nuiront pas aux versions adultes de Rhaenyra et Alicent.

Article réalisé en collaboration avec nos collègues d'Espinof.